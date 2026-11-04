Raphinha ve Yamal resitali: Barcelona, Aston Villa'yı farklı geçti

·98·Spor
Raphinha ve Yamal resitali: Barcelona, Aston Villa'yı farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Katalonya'da oynanan kritik mücadelede Barcelona, İngiliz Aston Villakulübünü konuk etti ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Hansi Flick'in öğrencileri, kendi sahalarında ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Genç yıldız Lamine Yamal'ın erken golü ve takım kaptanı Raphinha'nın ikinci yarıdaki muhteşem dublesi, Katalan ekibine kritik üç puanı getirdi.

Erken gol ve Brezilyalı yıldızdan duble

Karşılaşmanın kaderi, ev sahibinin hücum hattındaki keskin ve isabetli hamleleriyle belirlendi:

  • Lamine Yamal'ın erken vuruşu: Maçın henüz 7. dakikasında 19 yaşındaki kanat oyuncusu, rakip savunmayı aşarak perdeyi açtı ve takımına rahat bir nefes aldırdı: 1-0;

  • Raphinha'dan art arda goller: İkinci yarıda Brezilyalı kanat oyuncusu, formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. 52. dakikada farkı ikiye çıkaran oyuncu, 64. dakikada dublesini tamamlayarak maça noktayı koydu: 3-0;

  • İngilizlerin çaresizliği: Birmingham ekibinde Jackson, Buendia ve McGinn gibi oyuncular etkili olmaya çalışsa da, Katalan ekibinin kalecisi Joan Garcia ve savunma hattı sağlam bir duruş sergileyerek kalesini gole kapattı.

Puan durumu: Barcelona zirve takibinde

Bu karşılaşma, lig aşamasının liderleri arasındaki sıralamayı yeniden şekillendirdi:

  • Barcelona 2. sırada: Aldığı galibiyetle puanını 9'a yükselten Katalan kulübü, averajla genel puan tablosunda 2. sıraya yerleşti;

  • Aston Villa'nın ilk kaybı: 9 puanda kalan İngiliz ekibi, üst sıralardaki yerini korusa da averaj farkıyla 3. sıraya geriledi.

Hansi Flick'in takımının sergilediği agresif ve hücum odaklı futbol, Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük favorilerden biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

BarcelonaAston VillaUEFA Şampiyonlar LigiLamine YamalFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Aston Villa ve Unai Emery'ye övgüler yağdırdıHansi Flick, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Aston Villa ve Unai Emery'ye övgüler yağdırdıDün 06:59Unai Emery, "Camp Nou"daki Barcelona maçı öncesinde neler söyledi?Unai Emery, "Camp Nou"daki Barcelona maçı öncesinde neler söyledi?Dün 16:28Gordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladıGordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladı2 Kasım 20:34Katalonya'da 7 gol ve süper şov: Barcelona, Alaves'i 6-1 ile dağıttıKatalonya'da 7 gol ve süper şov: Barcelona, Alaves'i 6-1 ile dağıttı1 Kasım 07:08İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Lamine Yamal'ın sonucuna nasıl tepki verdi?İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Lamine Yamal'ın sonucuna nasıl tepki verdi?27 Ekim 21:37“Burada bir şeyler doğru değil”: Lamine Yamal’ın amcası Ballon d'Or sonuçlarına öfkeli“Burada bir şeyler doğru değil”: Lamine Yamal’ın amcası Ballon d'Or sonuçlarına öfkeli27 Ekim 14:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü