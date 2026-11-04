Raphinha ve Yamal resitali: Barcelona, Aston Villa'yı farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Katalonya'da oynanan kritik mücadelede Barcelona, İngiliz Aston Villakulübünü konuk etti ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Hansi Flick'in öğrencileri, kendi sahalarında ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Genç yıldız Lamine Yamal'ın erken golü ve takım kaptanı Raphinha'nın ikinci yarıdaki muhteşem dublesi, Katalan ekibine kritik üç puanı getirdi.

Erken gol ve Brezilyalı yıldızdan duble

Karşılaşmanın kaderi, ev sahibinin hücum hattındaki keskin ve isabetli hamleleriyle belirlendi:

Lamine Yamal'ın erken vuruşu: Maçın henüz 7. dakikasında 19 yaşındaki kanat oyuncusu, rakip savunmayı aşarak perdeyi açtı ve takımına rahat bir nefes aldırdı: 1-0;

Raphinha'dan art arda goller: İkinci yarıda Brezilyalı kanat oyuncusu, formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. 52. dakikada farkı ikiye çıkaran oyuncu, 64. dakikada dublesini tamamlayarak maça noktayı koydu: 3-0;

İngilizlerin çaresizliği: Birmingham ekibinde Jackson, Buendia ve McGinn gibi oyuncular etkili olmaya çalışsa da, Katalan ekibinin kalecisi Joan Garcia ve savunma hattı sağlam bir duruş sergileyerek kalesini gole kapattı.

Puan durumu: Barcelona zirve takibinde

Bu karşılaşma, lig aşamasının liderleri arasındaki sıralamayı yeniden şekillendirdi:

Barcelona 2. sırada: Aldığı galibiyetle puanını 9'a yükselten Katalan kulübü, averajla genel puan tablosunda 2. sıraya yerleşti;

Aston Villa'nın ilk kaybı: 9 puanda kalan İngiliz ekibi, üst sıralardaki yerini korusa da averaj farkıyla 3. sıraya geriledi.

Hansi Flick'in takımının sergilediği agresif ve hücum odaklı futbol, Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük favorilerden biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.