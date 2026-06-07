Uluslararası jeopolitik sahnedeki en nüfuzlu ve önemli siyasi açıklamalar dünya toplumunun dikkat merkezinde olmaya devam ediyor. Bu seferki ciddi uyarı ve analitik konuşma doğrudan okyanus ötesinden, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) liderliğinden geldi. Pentagon Başkanı Pete Hegseth, Fransa topraklarında düzenlenen tarihi ve sembolik öneme sahip büyük bir etkinliğe katılarak, Avrupa'daki müttefik devletlerin karşı karşıya olduğu en büyük tehditleri açıkça dile getirdi.

Savunma Bakanı, Müttefik kuvvetlerin Normandiya'ya başarılı çıkışının 82. yıldönümü anısına düzenlenen törende konuşurken, bugün Avrupa kıtasının ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu özellikle vurguladı. Ona göre, Washington'a yakın ortak olarak görülen birçok Avrupa ülkesi şu anda "tehlikeli ve parçalanmaya yol açan ideolojilerin kıskacında" kalmış durumda.

Teknelerle istila ve göç girdabı

ABD Savunma Bakanlığı başkanı konuşmasında, Avrupa ülkelerinin güney sınırlarında gözlenen yasa dışı göç dalgasına ana odak noktasını verdi. Krizin merkezindeki ülkelerdeki mevcut durumu aşağıdaki sistematize edilmiş tablo aracılığıyla görebilirsiniz:

Risk altındaki bölgeler Yasa dışı göç biçimleri Pentagon başkanının ana sorusu İspanya

İtalya

Yunanistan

Bulgaristan Küçük ve tehlikeli teknelerle deniz ve kara yoluyla durmaksızın gelen yasa dışı göçmen akını. "Avrupa'daki başkentler bu istilaya karşı ne zaman kesin önlem alacak? Yoksa artık çok mu geç? Bence henüz geç değil."

Hegseth konuşmasında Avrupa liderlerini bu ulusötesi soruna karşı kayıtsızlığı bırakmaya ve sınır güvenliğini sağlamak için hızlı ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Washington'ın pozisyonu: Müttefiklik sorumluluğu

ABD askeri kurumunun başkanı, ikili ilişkilerde tek taraflı çıkar olmaması gerektiğini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklarını ve vaatlerini her zaman tam olarak desteklediğini belirterek, Avrupa başkentlerinden de aynı sorumlu tutumu ve kararlılığı beklediğini kesin bir dille vurguladı.

Hatırlatmak gerekir ki, Pete Hegseth geçen yıl Pentagon'un stratejik güvenlik konseptini açıklarken, ABD'nin ulusal güvenliği ve istikrarı için en büyük iki tehdit olarak kontrolsüz yasa dışı göç süreçlerini ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel etkisini göstermişti.

Zamin yorumu: Müttefiklerin Normandiya'ya çıkışının 82. yıldönümünün kutlandığı bir sırada, ABD Savunma Bakanı'nın Avrupa'nın kalbinde durarak böyle sert bir açıklama yapması, uluslararası politikada yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Washington, müttefiklerini iç liberal fikirler ve kontrolsüz göç nedeniyle zayıflamakla suçluyor. Özellikle İspanya ve İtalya gibi Akdeniz havzası ülkelerine akan göçmenleri "istila" olarak adlandırması, Pentagon'un bu konuya saf bir askeri tehdit olarak baktığını gösteriyor. Okyanus ötesi ve Eski Kıta arasındaki güvenlik konusundaki görüşlerin son yıllarda ne kadar değiştiğini bu konuşma açıkça kanıtladı.

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