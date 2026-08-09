Mücteba Hamaney'in ilk videosu yayımlandı: Nerede? (video)

·206·Dünya
Mücteba Hamaney'in ilk videosu yayımlandı: Nerede? (video)

İran'da ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'i gösteren ilk video yayımlandı. Görüntüler Mehr haber ajansı tarafından paylaşıldı.

8 Ağustos'ta kamuoyuna sunulan videoda Mücteba Hamaney'in bir grup kişiyle konuştuğu görülüyor. Ancak görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği, ayrıca videoda yer alan kişilerin kim olduğu henüz açıklığa kavuşturulmadı.

Bu video, son dönemde Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan çeşitli iddialara yanıt olarak yayımlanmış olabilir. Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden babası Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmişti.

O tarihten bu yana Mücteba Hamaney kamuoyu önünde neredeyse hiç görünmedi. İddiaya göre saldırılar sırasında yaralanmış olabilir ve güvenlik önlemleri nedeniyle kamuoyundan uzak kalıyor olabilir.

Temmuz ayında babasının cenaze törenine de katılmadı. Törende Hamaney'in üç oğlu Mustafa, Meysem ve Mesud görüntülendi. Hayatını kaybeden dini lider ise 10 Temmuz'a bağlayan gece İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.

Bu sırada ABD ve İsrail istihbarat servislerinin Mücteba Hamaney'in nerede olduğunu ve hayatta olup olmadığını belirlemeye çalıştığı bildiriliyor. Dini liderin yaklaşık 150 gündür telefon ve bilgisayar kullanmadığı ve gizli bir sığınakta saklandığı belirtiliyor.

Mossad”ın eski yöneticisi Rami İgra da Mücteba Hamaney'in iletişim araçlarını kullanmıyor olabileceğini söyledi. İgra'ya göre böyle bir durumda mesajları iletmek için küçük kâğıt parçaları da dahil olmak üzere başka yöntemlerin kullanılması mümkün.

İgra'ya göre İran hükümeti, dini lidere bilgi ulaştırmak için çok aşamalı bir kurye ağı kullanıyor olabilir. Bu sistemde kuryeler mektubun veya mesajın içeriğini bilmez, yalnızca onu bir kişiden diğerine ulaştırmakla yetinir. İgra, Hamaney'le doğrudan temas hâlinde olan bir kişi aracılığıyla bilgi edinmenin en gerçekçi yollardan biri olabileceğini belirtti. Ancak dini liderin çevresindeki herkes sıkı bir incelemeden geçiriliyor.

7 Ağustos'ta İsrail medyası, Mücteba Hamaney'in “son derece ağır durumda” olduğunu bildirmişti. Ayrıca mevcut konumu ve ülkeyi yönetme kapasitesi de sorgulanmıştı.

Bununla birlikte, Mücteba Hamaney'in video mesajları veya ses kayıtları kamuoyuna sunulmamış olsa da onun adına çeşitli açıklamalar İran devlet haber ajansları aracılığıyla yayımlanıyor.

Yeni video, Mücteba Hamaney'in durumu ve nerede olduğu hakkındaki sorulara açıklık getirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Ancak görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiğinin açıklanmaması nedeniyle içeriğe ilişkin çeşitli soru işaretleri hâlâ devam ediyor.

Mücteba HamaneyİranAli HamaneyMossadMehr
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Görenler inanamıyor: Vücudu kıvırcık tüylerle kaplı atGörenler inanamıyor: Vücudu kıvırcık tüylerle kaplı atBugün, 05:49TikTok'ta canlı yayın sırasında kafasını su dolu kaba sokan genç bir daha çıkamadıTikTok'ta canlı yayın sırasında kafasını su dolu kaba sokan genç bir daha çıkamadıBugün, 05:275 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok Pahalı5 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok PahalıBugün, 05:11Jozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul ettiJozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul ettiBugün, 05:05Sansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdiSansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdiDün, 21:5730 lime sıkan kadının elleri yandı30 lime sıkan kadının elleri yandıDün, 18:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti