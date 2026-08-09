Mücteba Hamaney'in ilk videosu yayımlandı: Nerede? (video)

İran'da ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'i gösteren ilk video yayımlandı. Görüntüler Mehr haber ajansı tarafından paylaşıldı.

8 Ağustos'ta kamuoyuna sunulan videoda Mücteba Hamaney'in bir grup kişiyle konuştuğu görülüyor. Ancak görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği, ayrıca videoda yer alan kişilerin kim olduğu henüz açıklığa kavuşturulmadı.

Bu video, son dönemde Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan çeşitli iddialara yanıt olarak yayımlanmış olabilir. Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden babası Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmişti.

O tarihten bu yana Mücteba Hamaney kamuoyu önünde neredeyse hiç görünmedi. İddiaya göre saldırılar sırasında yaralanmış olabilir ve güvenlik önlemleri nedeniyle kamuoyundan uzak kalıyor olabilir.

Temmuz ayında babasının cenaze törenine de katılmadı. Törende Hamaney'in üç oğlu Mustafa, Meysem ve Mesud görüntülendi. Hayatını kaybeden dini lider ise 10 Temmuz'a bağlayan gece İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.

Bu sırada ABD ve İsrail istihbarat servislerinin Mücteba Hamaney'in nerede olduğunu ve hayatta olup olmadığını belirlemeye çalıştığı bildiriliyor. Dini liderin yaklaşık 150 gündür telefon ve bilgisayar kullanmadığı ve gizli bir sığınakta saklandığı belirtiliyor.

“Mossad”ın eski yöneticisi Rami İgra da Mücteba Hamaney'in iletişim araçlarını kullanmıyor olabileceğini söyledi. İgra'ya göre böyle bir durumda mesajları iletmek için küçük kâğıt parçaları da dahil olmak üzere başka yöntemlerin kullanılması mümkün.

İgra'ya göre İran hükümeti, dini lidere bilgi ulaştırmak için çok aşamalı bir kurye ağı kullanıyor olabilir. Bu sistemde kuryeler mektubun veya mesajın içeriğini bilmez, yalnızca onu bir kişiden diğerine ulaştırmakla yetinir. İgra, Hamaney'le doğrudan temas hâlinde olan bir kişi aracılığıyla bilgi edinmenin en gerçekçi yollardan biri olabileceğini belirtti. Ancak dini liderin çevresindeki herkes sıkı bir incelemeden geçiriliyor.

7 Ağustos'ta İsrail medyası, Mücteba Hamaney'in “son derece ağır durumda” olduğunu bildirmişti. Ayrıca mevcut konumu ve ülkeyi yönetme kapasitesi de sorgulanmıştı.

Bununla birlikte, Mücteba Hamaney'in video mesajları veya ses kayıtları kamuoyuna sunulmamış olsa da onun adına çeşitli açıklamalar İran devlet haber ajansları aracılığıyla yayımlanıyor.

Yeni video, Mücteba Hamaney'in durumu ve nerede olduğu hakkındaki sorulara açıklık getirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Ancak görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiğinin açıklanmaması nedeniyle içeriğe ilişkin çeşitli soru işaretleri hâlâ devam ediyor.