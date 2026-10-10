Mars'ta sabahın ilk kez doğal renklerle görünümü sergilendi

·4·Dünya
Mars'ta sabahın ilk kez doğal renklerle görünümü sergilendi

© NASA / JPL-Caltech

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ünlü Curiosity gezgini, Kızıl Gezegen'den bir başka nadir bilimsel görüntü sundu. Araç, rüzgar erozyonu nedeniyle binlerce yıl boyunca şekillenen sıra dışı kaya oluşumlarını — yardangları sabah güneş ışığı altında görüntülemeyi başardı.

Dünya'ya gönderilen Mars fotoğrafları genellikle insan gözüne uygun hale getirilerek beyaz dengesi ayarlanır. Ancak bu kez altı kareden birleştirilen panorama, hiçbir renk düzenlemesi yapılmadan olduğu gibi yayınlandı ve uzay meraklılarına Kızıl Gezegen'in sabahını kendi gözleriyle görme imkanı tanıdı.

Sabah panoraması ve 4982. «sol»: Görüntü nasıl çekildi?

Curiosity görevi sırasındaki bir diğer önemli görsel sonuç, birkaç özgün özelliğe sahip:

  • Doğal renk uyumu: Panoramanın ön kısmında daha soğuk mavimsi tonlar öne çıkarken, ufuk çizgisindeki yardang kayalıkları parlak sabah ışıklarıyla aydınlanıyor;

  • Mastcam kamerasının ustalığı: Görüntüler, gezginin 4982. Mars gününde (Mars'ta bir gün «sol» olarak adlandırılır) ana Mastcam kamerası aracılığıyla çekildi ve Dünya'daki uzmanlar tarafından bütünsel bir panorama haline getirildi;

  • 16 kilometreye uzanan gizemli bölge: Fotoğraflanan yardang katmanı, 5 kilometre yüksekliğindeki muazzam Sharp Dağı'nın kuzeybatısı boyunca yaklaşık 16 kilometreye uzanıyor.

Gezginler arasında mutlak rekor: 1 kilometrelik tırmanış

Curiosity aracı sadece görüntü almakla kalmadı, teknik hareketlilik açısından da tarihi bir eşiği aştı:

  • Tarihi irtifa: Gezgin, 2014 yılından beri Sharp Dağı'nın yamaçları boyunca yukarı tırmanıyor ve yakın zamanda dikey tırmanışı tam olarak 1 kilometreye (1000 metre) ulaştı;

  • Mars rekoru: Bu sonuç, insanlık tarafından Kızıl Gezegen'e gönderilen tüm gezginler arasında dikey tırmanış açısından kaydedilen en büyük değer olarak tarihe geçti.

Milyar yıl önceki su akıntıları ve 2027 planları

Sharp Dağı'nın her katmanı, Mars'ın jeolojik geçmişini gözler önüne seren «kitap sayfaları» gibidir:

  • Göller ve kurumuş sular: Bilim insanları katmanları inceleyerek, burada milyarlarca yıl önce tatlı su gölleri ve nehir akıntılarının bulunduğunu kanıtladılar. Zamanla su kurudu ve geriye kalın tuz mineralleri kaldı;

  • Rüzgar mimarisi: Yeni tortuların birikimi durduğunda, durmaksızın esen güçlü Mars rüzgarları yumuşak kayaları aşındırarak bugün gördüğümüz gizemli yardang şekillerini oluşturdu;

  • Gelecek hedef: Şu anda beşinci uzatılmış görevinin ikinci yılını geçiren Curiosity, sülfat ve karbonat mineralleri açısından zengin bölgelerde ilerliyor. Bilim insanları, gezginin 2027 yılında yardangların eteğine doğrudan ulaşmasını ve robotik kolu yardımıyla taşların içeriğini yakından analiz etmesini bekliyor.

Mars yüzeyinde yürütülen bu tür araştırmalar, insanlığın bu gizemli gezegene yapacağı gelecekteki ilk insanlı uçuşlar için paha biçilmez bir temel oluşturuyor.

NASACuriosityMarsSharp DağıUzay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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