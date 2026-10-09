Türkmenistan'da BDT zirvesi başladı, Şevket Mirziyoyev'i Serdar Berdimuhamedov karşıladı

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin olağan toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyısında bulunan «Avaza» milli turizm bölgesini ziyaret etti.

Zirvenin yapılacağı ana kompleksin önünde devlet başkanımızı Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov samimi ve büyük bir hürmetle karşıladı.

Görüşmelerin gündemi: Dar ve genişletilmiş format

Bu üst düzey toplantıda, Topluluk ülkeleri arasındaki çok taraflı ortaklığın önemli yönlerinin ele alınması planlanmaktadır:

Dar kapsamlı görüşme: Devlet başkanları, dar kapsamlı toplantı sırasında bölgesel güvenlik, küresel jeopolitik durum ve örgüt bünyesindeki siyasi diyaloğun daha da güçlendirilmesi konularını kapsamlı bir şekilde tartışacaklar;

Genişletilmiş toplantı: Resmi heyetlerin katılımıyla gerçekleşecek kapsamlı müzakerelerde ticaret-ekonomi ilişkileri, sanayi iş birliği, ulaştırma ve transit koridorlarının geliştirilmesi ile kültürel-insani değişimlerin derinleştirilmesine öncelik verilecektir.

İmzalanması beklenen belgeler paketi

Zirve sonuçlarına göre Topluluk faaliyetlerini yeni bir aşamaya taşımayı amaçlayan bir dizi önemli kararın alınması beklenmektedir:

Hukuki altyapının güçlendirilmesi: Ekonomik entegrasyon, gümrük ve sınır ötesi prosedürlerin kolaylaştırılmasını amaçlayan çok taraflı anlaşmalar onaylanacaktır;

Yeni girişimler: Özbekistan tarafından BDT bölgesinde e-ticaret, inovasyon ve ulaştırma-lojistik altyapısının birleştirilmesi konusunda öne sürülen pratik girişimlerin desteklenmesi öngörülmektedir.

«Avaza» kompleksinde başlayan bu zirve, Orta Asya ve BDT alanında karşılıklı güven ve pratik iş birliğinin daha da genişletilmesi yolunda bir sonraki önemli siyasi olay olarak değerlendirilmektedir.