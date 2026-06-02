Manzura aşkını anlattı: Yaş farkı mutluluğa engel oldu mu?

Said Hocaev, 1998 yılında Kazakistan'ın Çimkent şehrinde doğup büyüdüğünü belirtti. Manzura ile ilk kez şarkıcı Kazakistan'ı ziyaret ettiğinde tanıştı.

— Manzura'yı karşıladım, gitmesi gereken yerlere eşlik ettim. Bir gün arabayla giderken annem evlilik teklifinde bulundu. Bu söz ikimizi de şaşırttı. Çünkü böyle bir fikir aklımızın ucundan bile geçmemişti. Sonra Manzura'nın ablasının rızasını almak için Taşkent'e geldim. Konuştuk, bana birkaç soru soruldu ve sonunda dua edip mutluluk dilediler, — diyor Said Hocaev.

Kendisi, Manzura ile yakından tanışmadan önce de soylarında böyle bir sanatçı kız olduğunu bildiğini vurguladı.

— Manzura'nın şarkılarını dinleyerek büyüdüm. 10 yaşımdayken onun şarkılarını dinleyerek uyurdum. Aramızda 20 yaş fark olduğunu saklamıyorum ve bundan asla utanmıyorum. Böyle bir hayat arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Birçok sanatçıda kibir olur ama Manzura'da bu özelliği sezmedim, — diyor.

Manzura'ya göre annesinin en büyük hayali, onun bir yuva kurduğunu ve çocuk sahibi olduğunu görmekti.

— Eşimle aynı soydanız, İşanlar sülalesindeniz. Babam Çimkentliydi. Bugün mutluluğumu görseydi, kızım kendi yurduna gelin oldu diye çok sevinirdi. Ben o dağlarda büyüdüm. İlginç olan şu ki, 20 yıl sonra eşim de tam olarak o dağlarda, sadece başka akrabalar arasında büyümüş.

Çocukluk anılarını hatırlayarak eşinin kardeşlerini iyi tanıdığını söyledi.

— Onları gördüm, hatta kucağımda büyüttüm. O zamanlar Said abi henüz dünyaya bile gelmemişti, — diyor şarkıcı.

«Eleştirel yorumlara önem vermiyorum»

Said Hocaev, sosyal medyadaki tartışmalara tepki göstererek, farklı fikirlerin ruh halini etkilemediğini vurguladı.

— Hakkımızda haber çıktıktan sonra insanların çeşitli sözlerine hiç dikkat etmedim. Küçük şeyler için sinirlenmek, endişelenmek benim tabiatıma uygun değil. Benim için zaman en değerli nimettir. Onu böyle işlere harcamak istemiyorum. Hayatımda bundan daha önemli hedeflerim var, — diyor.

«Yaş meselesini herkes doğal karşıladı»

Manzura'ya göre bir kadın, eşinde manevi güç ve kararlılık görmek ister.

— Kadın ne kadar güçlü olursa olsun, kendisinden daha iradeli bir insan ister. Eğer insan güçsüzse, fikri etkili olmayabilir. Ben tam olarak bu gücü Said abide gördüm. Erkek, maddi açıdan değil, karakteri ve huyuyla birkaç basamak yukarıda olmalı.

Şarkıcı, başlangıçta yaş farkı nedeniyle tereddüt ettiğini de saklamadı.

— Eşim benden oldukça genç. Bu yüzden ona daha genç bir kızın uygun olduğunu düşünmüştüm. Bunu kendisine de söyledim. Ancak hem eşim hem de kayınvalidem, bu durumu psikolojik açıdan tamamen doğal karşıladıklarını söylediler, — diyor Manzura.

Bilgi için: Şarkıcı Manzura bu yılın 21 Şubat gününde 48 yaşına girdi.

«Çocuklarımızın evde koşuşturmasını hayal ediyoruz»

Çift, kendileri için en mutlu anların birlikte çay eşliğinde sohbet ettikleri anlar olduğunu söylüyor.

— Böyle zamanlarda çocuklarımızın evde oynayıp neşeli seslerinin yankılanmasını diliyoruz. Manzura gampan yemeğini çok lezzetli yapar. Diğer yemekleri de elinden iyi gelir. O, her meseleyi kavga seviyesine getirmez, yerini iyi bilir. Bugüne kadar «ben büyüğüm, sen küçüksün» tarzı laflar olmadı ve olmasın da, — diyor Said Hocaev.

«Artık erkek şarkıcılarla düet yapmayacak»

Röportaj sırasında Said Hocaev, Manzura'nın sanat faaliyetlerine de değindi.

— Artık Manzura erkek şarkıcılarla düet yapmayacak. Sanatla ilgili konularda konuşulması gereken kişilerle de çoğunlukla kendim muhatap oluyorum. Erkeklerle doğrudan iletişimi sınırlamaya çalışıyorum, — dedi.

«Neden düğün gecesi olmadı?»

Manzura, büyük bir düğün yapılmamasının nedenini de açıkladı.

— Bizim düğün gecemiz olmadı. Eşim düğün taraftarıydı, ben ise değilim. Gelinlik her zaman giyilebilir. Benim için en büyük mutluluk elbise değil, eşimle huzurlu ve uyumlu yaşamaktır, — dedi şarkıcı.