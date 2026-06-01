Bitcoin fiyatı 72.000 USD'nin altına düştü: MicroStrategy satışa başladı

·58·Ekonomi
Bitcoin fiyatı 72.000 USD'nin altına düştü: MicroStrategy satışa başladı

Kripto para piyasası son dört yılın ilk büyük değişimine tanık oldu. Bitcoin fiyatı 72.000 USD seviyesinin altına düşerek yatırımcılar arasında temkinli bir hava yarattı. Bu düşüş, MicroStrategy şirketinin uzun bir aradan sonra varlıklarını satma kararı almasıyla ilişkilendiriliyor. Bu konuda Coindesk.com bilgi veriyor.

MicroStrategy şirketi, son dört yıl içinde ilk kez Bitcoin rezervlerinin bir kısmını satışa çıkardı. Şirket bugüne kadar sadece kripto varlık satın alma ve uzun vadeli tutma stratejisi izlediği için bu beklenmedik adım piyasa katılımcıları için sürpriz oldu.

Analistlere göre Bitcoin fiyatındaki düşüş sadece MicroStrategy'nin hamleleriyle değil, genel piyasa dinamikleriyle de ilgili. Yatırımcılar şu anda Fed'in beklenen ekonomik kararlarını ve enflasyon verilerini yakından takip ediyor, bu da kripto ve borsa piyasalarındaki oynaklığı artırıyor.

Buna rağmen birçok uzman, Bitcoin için uzun vadeli tahminlerin olumlu olduğunu vurguluyor. Kısa vadeli fiyat düşüşü gözlemlense de blok zinciri teknolojisine olan ilgi ve kurumsal yatırım akışı devam ediyor. Piyasanın önümüzdeki haftalarda bu yeni fiyat seviyesine nasıl uyum sağlayacağı belirleyici olacak.

BitcoinMicroStrategyKripto ParaBorsaYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test EdiyorBugün, 12:36Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinliBugün, 11:17Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyonBugün, 11:14Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyorBugün, 11:114 Haziran için döviz kurları açıklandıBugün, 11:04Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs günü dolar kurunda artış öngörülüyor