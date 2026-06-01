Bitcoin fiyatı 72.000 USD'nin altına düştü: MicroStrategy satışa başladı

Kripto para piyasası son dört yılın ilk büyük değişimine tanık oldu. Bitcoin fiyatı 72.000 USD seviyesinin altına düşerek yatırımcılar arasında temkinli bir hava yarattı. Bu düşüş, MicroStrategy şirketinin uzun bir aradan sonra varlıklarını satma kararı almasıyla ilişkilendiriliyor. Bu konuda Coindesk.com bilgi veriyor.

MicroStrategy şirketi, son dört yıl içinde ilk kez Bitcoin rezervlerinin bir kısmını satışa çıkardı. Şirket bugüne kadar sadece kripto varlık satın alma ve uzun vadeli tutma stratejisi izlediği için bu beklenmedik adım piyasa katılımcıları için sürpriz oldu.

Analistlere göre Bitcoin fiyatındaki düşüş sadece MicroStrategy'nin hamleleriyle değil, genel piyasa dinamikleriyle de ilgili. Yatırımcılar şu anda Fed'in beklenen ekonomik kararlarını ve enflasyon verilerini yakından takip ediyor, bu da kripto ve borsa piyasalarındaki oynaklığı artırıyor.

Buna rağmen birçok uzman, Bitcoin için uzun vadeli tahminlerin olumlu olduğunu vurguluyor. Kısa vadeli fiyat düşüşü gözlemlense de blok zinciri teknolojisine olan ilgi ve kurumsal yatırım akışı devam ediyor. Piyasanın önümüzdeki haftalarda bu yeni fiyat seviyesine nasıl uyum sağlayacağı belirleyici olacak.