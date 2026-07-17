Dünya Kupası tarihinde bir ilk: şampiyonlara özel yüzükler verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın futbolcuları, tarihte ilk kez şampiyonluk yüzükleri ile ödüllendirilecek. Bu konu hakkında FIFA basın servisi resmi açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, turnuva anısına toplam 2026 adet özel şampiyonluk yüzüğü hazırlanacak. Bunların 30 tanesi Dünya Kupası'nı kazanan takımın oyuncularına takdim edilecek. Geriye kalan 1996 yüzük ise dünya genelindeki futbolseverler için resmi satışa sunulacak.

Böylece şampiyonluk yüzüğü geleneği, ilk kez FIFA Dünya Kupası kazananlarına da uygulanmış olacak. Şimdiye kadar bu gelenek ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'nın önde gelen spor liglerinde kullanılıyordu ve artık futbol tarihinde de yeni bir sayfa açılıyor.