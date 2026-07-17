Cherki'den mağlubiyet sonrası Fransa taraftarlarına söz

Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline çıkamadı ancak takım oyuncuları mücadelenin henüz bitmediğini vurguluyor. Orta saha oyuncusu Rayan Cherki, taraftarlara seslenerek milli takımın daha güçlü döneceğini söyledi.

Şimdi Fransızları turnuvadaki son sınav olan İngiltere'ye karşı üçüncülük maçı bekliyor.

«Daha güçlü döneceğiz»

Rayan Cherki, Fransa milli takımının X platformundaki resmi hesabı üzerinden taraftarlara mesaj gönderdi.

«Asla unutmayın, geri döneceğiz ve daha güçlü döneceğiz! Her şeyden önce herkesi milli sembolümüz etrafında yeniden birleştirmek için döneceğiz» dedi futbolcu.

Cherki'nin ifadelerine göre, turnuva boyunca takım tüm ülkenin desteğini hissetti.

Fransa'daki birlik futbolcuları hayran bıraktı

Orta saha oyuncusu, turnuva sırasında taraftarlar ile milli takım arasında oluşan atmosferi özellikle vurguladı.

«Tüm Fransa'nın birlik içinde olduğunu hissettik ve bu inanılmaz bir duyguydu» diye ekledi Cherki.

Fransa milli takımı şampiyonluk yarışından elenmiş olsa da, futbolcu takımın geleceğine güvenle baktığını gösterdi.

Önlerinde İngiltere'ye karşı önemli bir maç var

Fransa milli takımı, Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, her iki takım için de turnuvayı galibiyet ve madalya ile tamamlama fırsatı sunuyor. Bu nedenle maçın sadece bir teselli mücadelesi değil, prestij ve bronz madalya için ciddi bir rekabet olması bekleniyor.

Şampiyonun kaderi 19 Temmuz'da belli olacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Finalde son dünya şampiyonu Arjantin milli takımı, İspanya ile karşılaşacak. Fransa ise turnuvayı ilk üçte tamamlamak için İngiltere engelini aşmak zorunda.