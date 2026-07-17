Joan Laporta: Messi geçmiş, Lamine Yamal ise gelecektir

·15·Spor
Joan Laporta: Messi geçmiş, Lamine Yamal ise gelecektir

İspanya ve Arjantin milli takımları arasındaki Dünya Kupası finali öncesinde Barcelona başkanı Joan Laporta, kulübün altyapısından yetişen oyuncular hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Kulüp başkanı, bu kritik karşılaşmayı sadece iki büyük takımın mücadelesi olarak değil, aynı zamanda La Masia akademisinin bir başka zaferi olarak değerlendiriyor. New York'ta bulunan Laporta, final maçının Barcelona felsefesinin dünya çapındaki üstünlüğünü kanıtlayacağını vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Joan Laporta, RAC1'e verdiği röportajda Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki sembolik bağa özel bir parantez açtı. Ona göre Messi kulüp tarihinin en parlak sayfasıyken, 17 yaşındaki Yamal yeni bir dönemin başlangıcıdır. Başkan, "Messi'nin finale çıkmasından dolayı mutluyum. O, La Masia'nın gururu. Lionel geçmiş ve bugündür, Lamine ise bugün ve gelecektir" dedi.

La Masia akademisinin küresel üstünlüğü

İspanya milli takımı kadrosunda Barcelona'yı temsil eden sekiz oyuncunun bulunması kulüp yönetimini gururlandırıyor. Laporta, takımın oyun tarzının ve altyapı oyuncularının kalitesinin uluslararası arenada belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Ona göre, kulübün kendine has oyun felsefesi milli takımlar düzeyinde de meyvelerini veriyor.

Başkan röportajında sadece genç yıldızları değil, daha deneyimli oyuncuları da saydı. Listesinde Pau Cubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo, Gavi, Pedri ve Ferran Torres gibi isimler yer aldı. Özellikle Pau Cubarsi'nin bu Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı Laporta tarafından özel olarak takdir edildi.

Joan Laporta, "Bir başkan olarak kendi evimizde böyle yetenekler yetiştirdiğimiz için gurur duyuyorum. Sekiz oyuncumuzun finalde olması kulüp için büyük bir başarı. Hepsine minnettarım" diye ekledi. Ona göre kim kazanırsa kazansın, Barcelona akademisi her halükarda kazanan taraf olacaktır.

Bilgi olarak, Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Lionel Messi liderliğindeki son şampiyonlar, genç ve dinamik İspanya milli takımına karşı sahaya çıkacak. Bu maç birçok uzman tarafından nesil değişimi ve futbolun yeni yıldızlarını keşfetme alanı olarak görülüyor.

Lionel MessiLamine YamalBarcelonaDünya KupasıJoan Laporta
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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