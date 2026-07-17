Inter, kadrosunu güçlendirmek için Tottenham savunmacısını hedef aldı

İtalyan kulübü Inter, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi planlıyor. Milano ekibi şu anda İngiliz takımı Tottenham'ın oyuncusu Djed Spence'in transferi için aktif görüşmelere hazırlanıyor. Gazzetta'nın haberine göre, "nerazzurri" yönetimi oyuncu için talep edilen 30 milyon sterlinlik bonservis bedelini ödeme imkanlarını değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, takımın kanat savunmasını güçlendirmeyi ana hedef olarak belirledi. Djed Spence, hızı ve savunmadaki güvenilir oyunuyla Milano ekibinin scoutlarının dikkatini çekti. Özellikle oyuncunun son büyük turnuvalardaki istikrarlı performansı, transfer değerinin artmasına ve diğer Avrupa devlerinin ilgisini çekmesine neden oluyor.

Kulüp başkanı Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio, transfer planlarını hızlandırmaya karar verdi. Başlangıçta Inter bu pozisyon için 21 milyon sterlin civarında bir bütçe ayırmayı planlıyordu ancak artan rekabet ve Tottenham'ın talepleri nedeniyle bütçeyi artırmak zorunda kalıyorlar. Londra ekibinin 25 yaşındaki savunmacı için 30 ile 35 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Chivu'nun taktik planları ve yeni transfer gerekliliği

Cristian Chivu için Djed Spence sadece sıradan bir savunmacı değil, aynı zamanda taktiksel esneklik sağlayan önemli bir figür. Rumen teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede İngiliz oyuncunun hem sağ hem de sol kanatta aynı derecede etkili oynayabildiğini vurguladı. Bu durum, takımın mevcut kadrosundaki taktiksel boşlukları doldurma imkanı sağlıyor.

Inter şu anda Oaktree'nin sahipliğindeki finansal sistem çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen kulüp yönetimi, takımın gelecek sezonki hedefleri doğrultusunda transfer harcamalarını kısıtlamamaya karar verdi. Denzel Dumfries'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Milano ekibi kanatta uygun bir alternatif bulmakta zorlanıyor.

Daha önce Inter, başka adayları da değerlendirmişti. Özellikle Marco Palestra ve Anan Khalaili seçenekleri çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. İsrailli oyuncu Khalaili'nin transferi, sağlık kontrolleri sırasında tespit edilen kalp sorunları nedeniyle durdurulmuştu. Bu nedenle Spence, şu anda kulübün transfer listesindeki bir numaralı hedef haline geldi.

Tottenham ile anlaşma sağlanamaması durumunda Inter, yedek planlarını da hazırladı. Aşağıdaki oyuncular Milano ekibinin takibinde bulunuyor:

Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Vanderson (Monaco)

Guela Doue (Strasbourg)

Buna rağmen Inter yönetimi, Djed Spence transferini tamamlamak için tüm gücünü seferber etmiş durumda. Bu transfer gerçekleşirse Milano ekibi sadece savunma hattını değil, hücuma katkı potansiyelini de artırmış olacak. İngiltere Premier Ligi'nden Serie A'ya geçişin, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.