Final öncesi Yamal sakatlandı: İspanya endişeli mi?

·35·Spor
Final öncesi Yamal sakatlandı: İspanya endişeli mi?

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde uyluğundaki rahatsızlık nedeniyle taraftarları endişelendirdi. Bu haber, İspanyol AS gazetesi tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre futbolcu, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen antrenmanlarda takımdan ayrı çalıştı. Antrenman sırasında sol uyluğuna özel bir bandaj sarılı olması da gözlerden kaçmadı. Bu durum, Yamal'ın sağlık durumuyla ilgili çeşitli tartışmalara yol açtı.

Ancak ünlü İspanyol gazeteci Alfredo Martinez, durumun ciddi olmadığını ve Lamine Yamal'ın Dünya Kupası'nın belirleyici final maçında sahaya çıkmaya hazır olacağını belirtti.

Bilindiği üzere 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 19 Temmuz'da TSİ 21:55'te başlayacak.

Yamal, bu Dünya Kupası'nda çıktığı 7 maçta 1 gol atarak İspanya'nın finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

Lamine YamalİspanyaDünya KupasıFutbolFinal
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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