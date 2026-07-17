Güney Koreyalı ve ABD'li bilim insanları insan vücudu boyunca «büyüyen» robot kıyafet geliştirdi

·1·Teknoloji
Güney Koreyalı ve ABD'li bilim insanları insan vücudu boyunca «büyüyen» robot kıyafet geliştirdi

Güney Kore'deki KAIST enstitüsü ve ABD'deki Stanford University araştırmacıları, insan yardımı olmadan bağımsız bir şekilde giyilebilen yenilikçi bir robotik kıyafet teknolojisini tanıttı. Bitkilerin büyüme prensibine dayanan bu çalışma, giyinme sürecini tamamen otomatikleştirmeyi mümkün kılıyor. Bu teknoloji sadece günlük kolaylık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özel alanlarda güvenlik sağlamak açısından da büyük önem taşıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni teknoloji, pnömatik basınçla hareket eden yumuşak ve esnek «sarmaşık» benzeri yapılardan oluşuyor. Sistem etkinleştirildiğinde, kıyafet kumaşı tıpkı bir duvara tırmanan sarmaşık gibi insan vücudu boyunca yukarıya doğru hareket ediyor. Araştırmacılara göre, tam bir koruyucu kıyafeti giymek sadece 10 saniye sürüyor.

Doğadan ilham ve teknik imkanlar

Projenin yazarı Kim Nam-Gyun, fikrin bisiklet sürerken yağmura yakalandığı bir anda aklına geldiğini belirtiyor. O sırada, hareket halindeyken yağmurluğun kendi kendine giyilmesinin ne kadar rahat olabileceğini düşünmüş. Robotik sarmaşık, kıyafeti içeriden dışarıya doğru yayarak insan vücudunun hatları boyunca dengeli bir şekilde yükselebiliyor.

Bu teknolojinin temel avantajı, kullanıcıdan hareketsiz durmasını talep etmemesidir. İnsan hareket halindeyken bile robot görevini yerine getirmeye devam eder. Ayrıca sistem, karmaşık kontrol algoritmaları olmadan çalışır; bu da onu günlük hayatta kullanım için oldukça basit ve güvenilir kılar.

KAIST profesörü Ryu Ji-Hwan, robotun dar boşluklardan geçebildiğini, çevredeki şekillere uyum sağlayabildiğini ve yüzeyin kaygan veya eğimli olmasına bakılmaksızın hareket edebildiğini açıklıyor. Bu özellikler, robotik kıyafetin çeşitli zorlu koşullarda kullanılmasını mümkün kılıyor.

Uygulama alanları ve beklentiler

Araştırmacılar, bu buluş için birkaç temel uygulama alanı belirlediler:

  • Yaşlılar ve engelli bireylerin giyinmesine yardımcı olmak;
  • Yarı iletken üretilen «temiz odalarda» çalışanların steril kıyafetleri hızlıca giymesi;
  • Acil durum ekiplerinin özel koruyucu ekipmanları ellerini kullanmadan giymesi;
  • Olumsuz hava koşullarında sporcular ve gezginler için kolaylık sağlamak.
Prototip şu anda başarıyla test edildi. Gelecekte bu teknolojiyle üretilen kıyafetlerin seri üretime geçmesi ve insanın günlük yaşam tarzını değiştirmesi bekleniyor. Özellikle yüksek teknolojili üretim süreçlerinde ve tıp alanında bu tür otomatik sistemlere olan talep oldukça yüksek.

RobotikKAISTStanfordTeknolojiİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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