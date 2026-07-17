John Terry, Messi'yi durdurmanın imkansız olduğunu söyledi

·46·Spor
John Terry, Messi'yi durdurmanın imkansız olduğunu söyledi

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı John Terry, 2026 Dünya Kupası yarı finalinin ardından Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terry, 39 yaşındaki Arjantinli yıldıza karşı geleneksel savunma yöntemlerinin neredeyse hiç işe yaramadığını belirtti.

Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Messi ise kritik karşılaşmada iki asist yaparak galibiyette başrol oynadı.

«Hâlâ en üst seviyede oynuyor»

John Terry, yaşına rağmen Messi'nin dünya futbolundaki en yüksek seviyesini koruduğuna dikkat çekti.

«39 yaşındaki bu adamın oyununu izlemek inanılmazdı. O, tarihin en büyük futbolcusu ve hâlâ en üst seviyede top koşturuyor» ifadelerini kullandı Terry, sosyal medya hesabında.

Eski savunma oyuncusu, Arjantin Milli Takımı'nın yarı finalde genel olarak harika bir performans sergilediğini de vurguladı.

Messi nasıl durdurulur?

Terry'ye kariyeri boyunca ve sonrasında Messi'ye karşı nasıl oynanması gerektiği konusunda pek çok soru soruldu.

Bu soruya verdiği yanıt ise kısa ve netti:

«Bana sık sık 'Messi nasıl durdurulur?' diye soruyorlar. Cevap basit: Hiçbir şekilde.»

İngiliz eski kaptana göre, Messi ile fiziksel mücadeleye girmek de savunmacılar için bir çözüm değil.

Fiziksel baskı bile ona yarıyor

John Terry, Messi'nin sadece tekniği veya hızıyla değil, fiziksel olarak da çok güçlü bir futbolcu olduğunu belirtti.

«Onunla fiziksel mücadeleye girmek, aksine onun işine yarıyor. Çok güçlü, ikili mücadeleleri seviyor ve tüm özelliklere sahip» dedi.

39 yaşında Dünya Kupası yarı finalinde iki asist yapan Messi, büyük maçlarda belirleyici oyuncu olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak

2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrinde oynanacak.

Kritik final mücadelesinde son dünya şampiyonu Arjantin, İspanya karşısında sahaya çıkacak.

Şimdi akıllardaki tek soru şu: Messi, 39 yaşında Arjantin'i bir kez daha dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek mi?

Lionel MessiJohn TerryDünya KupasıArjantinFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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