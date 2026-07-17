Lamine Yamal ve Lionel Messi: Dünya Kupası finali ve Altın Top mücadelesi

Futbol dünyası tarihi bir karşılaşmanın eşiğinde. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finalinde, Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika lideri Arjantin karşı karşıya gelecek. Bu maçın sadece dünya şampiyonunu değil, aynı zamanda yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibini de belirlemesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Finalin ana kahramanları olarak efsanevi Lionel Messi ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal gösteriliyor. Goal.com'a verdiği röportajda İspanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Gaizka Mendieta, bu rekabet hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Mendieta'ya göre 19 yaşındaki Yamal, deneyimli ustasını geride bırakma potansiyeline sahip.

Altın Top için karar anı

Mendieta, Dünya Kupası finalinin Altın Top ödülü yarışındaki en kritik nokta olduğunu vurguladı. 2025-2026 sezonunda Barcelona ile İspanya şampiyonluğunu kazanan Lamine Yamal, turnuva boyunca henüz son sözünü söylemedi. Uzmana göre genç yetenek, en iyi performansını final maçına saklamış olabilir.

"Eğer İspanya kazanırsa, adaylar arasında mutlaka bu kadrodan isimler göreceğiz. Lamine Yamal sakatlıklara rağmen harika bir sezon geçirdi ve milli takım için çok önemli bir figür. Aynı zamanda Mikel Oyarzabal gibi sürpriz isimleri de unutmamak gerek. Ancak Arjantin zafere ulaşırsa, Altın Top yine Lionel Messi'nin olacak" diyor Mendieta.

Şu anda 39 yaşında olan Lionel Messi, hala üst düzey formda olduğunu kanıtlıyor. Inter Miami forveti, yarı finalde İngiltere'ye karşı oynanan maçta iki asist yaparak oyunun kaderini değiştirdi. Katar 2022 kahramanı, dokuzuncu Altın Top ödülüne doğru emin adımlarla ilerliyor.

Rakiplerin durumu

Bu prestijli ödül için verilen mücadelede birçok yıldız turnuvaya veda etti. Özellikle Fransa ve İngiltere milli takımlarının kaptanları Kylian Mbappe ve Harry Kane, yarı finaldeki mağlubiyetlerin ardından ana adaylar arasından çıktı. Bu durum, Yamal ve Messi arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

Lamine Yamal, geçen yıl Altın Top oylamasında ikinci sırada yer almıştı. Bu yılki olası bir zafer, onu futbol tarihindeki en genç kazanan yapabilir. Arjantin tarafında ise Messi, yılların getirdiği tecrübesi ve baskı altında oynama yeteneğiyle üstünlük sağlamaya çalışacak.

Pazar günü oynanacak final, sadece iki kıtanın futbol ekollerinin çatışması değil, aynı zamanda geçmiş ve geleceğin yüzleşmesi olarak tarihe geçecek. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu maç, dünya futbolunun tahtına kimin oturacağını belirleyecek.