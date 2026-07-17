Nokia 300 4G Power Bank: 44 günlük pil ömrü ve akıllı telefon şarj etme özelliği

·34·Teknoloji
Nokia 300 4G Power Bank: 44 günlük pil ömrü ve akıllı telefon şarj etme özelliği

Efsanevi Nokia markası, tuşlu telefon segmentinde yeni bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan Nokia 300 4G Power Bank modelinin teknik özellikleri internete sızdı. Bu cihaz, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, diğer cihazları şarj edebilen bir power bank işlevi görmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni modelin en önemli avantajı 3700 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu değer, tuşlu telefonlar için rekor seviyede olup cihazın bekleme modunda 44 güne kadar şarj edilmeden çalışmasını sağlıyor. Uzun süreli seyahatlerde veya elektrik kesintisi yaşanabilecek bölgelerde bu tür bir otonomi büyük önem taşıyor.

Güç kaynağı ve teknik imkanlar

Nokia 300 4G Power Bank modelinin adından da anlaşılacağı üzere, cihaz ters şarj özelliğine sahip. Cihaz, 5 W güç ile akıllı telefonları veya kulaklıkları şarj edebiliyor. Telefonun kendisi ise modern USB-C portu üzerinden 18 W hızında şarj oluyor. Bu, tuşlu telefonlar arasında nadir görülen teknolojik bir çözümdür.

Cihaz, 2,4 inç QVGA çözünürlüğünde bir ekran ve 0,3 megapiksel kamera ile donatılmış. Ayrıca IP65 standardında korumalı bir gövdeye sahip olup, bu sayede toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Gezginler ve zorlu koşullarda çalışanlar için tasarlanan bu modelde oldukça güçlü bir LED el feneri de bulunuyor. Gelen bilgilere göre, bu fenerin parlaklığı iPhone 16 Pro akıllı telefonunun flaşından iki kat daha güçlü.

Modern iletişim ve multimedya

Nokia 300 4G Power Bank sadece güç ile sınırlı kalmayıp modern iletişim standartlarını da destekliyor. Cihaz 4G ağlarında çalışabiliyor, bu da sesli görüşme kalitesini artırıyor. Multimedya tutkunları için şu özellikler öngörülmüştür:

  • 32 GB'a kadar microSD hafıza kartı desteği;
  • Bluetooth modülü ve 3,5 mm kulaklık girişi;
  • Dahili medya oynatıcı ve FM radyo;
  • Yüksek dayanıklılığa sahip gövde tasarımı.
Şimdilik yeni modelin resmi satış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. Ancak Nokia markasının bu alandaki stratejisi, Nokia 300 4G Power Bank'in uygun bir fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor. Bu durum, onu yedek telefon olarak veya aktif yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir tercih haline getiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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