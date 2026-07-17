Yalnız yaşayanlar için insansı robotlar satışa hazırlanıyor

·32·Teknoloji
Yalnız yaşayanlar için insansı robotlar satışa hazırlanıyor

Çin'de insan benzeri insansı bir robot seri üretim için tanıtıldı. Şirket temsilcilerine göre robot, insan görünümünü yüksek düzeyde taklit edebiliyor.

Bu robotlar öncelikle yalnız yaşayanlar ve 60 yaş üstü bireyler için bir arkadaş olarak sunuluyor. Temel görevlerinin iletişim kurmak ve yalnızlığı azaltmaya yardımcı olmak olduğu belirtiliyor.

Fiyatlar standart model için 119,8 bin yuandan başlıyor; bu da yaklaşık 17,6 bin dolara denk geliyor. Daha geniş özelliklere sahip “Ultra” modeli ise 990 bin yuan, yani 145,7 bin dolar olarak fiyatlandırılıyor.

“Ultra” versiyonunda müşteri, robotun dış görünüşünü kendi isteğine göre özelleştirebiliyor. Saç stili, yüz hatları ve kıyafetler seçilebiliyor. Sipariş üzerine robotu bir yakınınız, ünlü bir kişi veya hayali bir karakter görünümünde hazırlamak mümkün.

RobotikYapay ZekaTeknolojiÇinİnovasyon
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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