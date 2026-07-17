Özbekistanlı judocular Asya Şampiyonası'na 12 madalya ile başladı

·24·Spor
Özbekistanlı judocular Asya Şampiyonası'na 12 madalya ile başladı

Ürdün'ün başkenti Amman'da başlayan Yıldızlar Judo Asya Şampiyonası'nın ilk günü, Özbekistan milli takımı için oldukça başarılı geçti.

Genç judocularımız bir gün içinde 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Altı judocu Asya şampiyonu oldu

Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinin verdiği bilgiye göre, Özbekistan temsilcileri altı sıklette final maçlarını galibiyetle tamamladı.

Altın madalya sahipleri:

  • 50 kg: Akbar Sharifov;

  • 60 kg: Davlatbek Ahrorov;

  • 66 kg: Akromjon Karimov;

  • 40 kg: Iroda Sirojiddinova;

  • 44 kg: Dilafro‘z Boltaboyeva;

  • 48 kg: Charos Hikmatova.

Böylece turnuvanın ilk gününde Özbekistan milli marşı altı kez çalındı.

İki sporcu finale kadar yükseldi

Bobur Yusupov 55 kilograma kadar olan sıklette gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kızlar 44 kilogram kategorisinde yarışan Alina Kolyucheva da finale kadar yükselerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bronz madalyalar da kazanıldı

Özbekistan takımının hanesine dört bronz madalya daha eklendi:

  • 50 kg: Mamurjon Abduvaxobov;

  • 60 kg: Abubakr Sattorov;

  • 48 kg: Mohinur Olloberganova;

  • 52 kg: Kumushbibi Ergasheva.

İlk günde 12 madalya

İlk günün sonunda Özbekistan yıldız milli takımı toplam 12 ödül kazandı:

  • 6 altın;

  • 2 gümüş;

  • 4 bronz.

Turnuva devam ederken, Özbek genç judocuların madalya sayısını daha da artırma şansı bulunuyor.

Sizce bu sporculardan hangisi gelecekte Olimpiyatlarda da madalya kazanabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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