Akrobatik hareketleriyle hayran bırakan robot tanıtıldı (video)

Çinli Booster Robotics şirketi, ünlü T1 insansı robotuyla tanınırken, şimdi de akrobatik yetenekleri daha da geliştirilmiş yeni nesil bir insansı robot tanıttı.

Yeni modelin karmaşık hareketleri hassas bir şekilde ve dengesini kaybetmeden gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor. Robot; zıplama, koşma ve çeşitli akrobatik hareketleri başarıyla yapmasıyla önceki versiyonlardan ayrılıyor.

Uzmanlar bu çalışmanın insansı robot teknolojisini daha da ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunu ve gelecekte endüstri, hizmet ve arama-kurtarma alanlarında yaygın olarak kullanılmasının beklendiğini vurguluyor.