Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarıyla pazarda büyük bir ses getirdi. Şirketin Pura X ve Pura X Max modelleri, satış rakamları açısından üreticinin ilk tahminlerini önemli ölçüde aşarak markanın bu segmentteki liderliğini pekiştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Digital Chat Station içeriden öğreneninin sunduğu son verilere göre, şu ana kadar Huawei Pura X modelinden 1,54 milyon adet, daha büyük versiyonu olan Pura X Max modelinden ise yaklaşık 580.000 adet satıldı. Bu rakamlar, Apple'ın iPhone Fold projesi henüz resmi olarak tanıtılmamışken, Huawei'ye katlanabilir cihazlar pazarında büyük bir avantaj sağlıyor.

Premium segmente yoğun ilgi

Analizler, tüketicilerin sadece standart modellere değil, cihazların en pahalı versiyonlarına da büyük ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle Pura X Max modelinin Collector's Edition adlı özel sürümü, toplam satışların önemli bir kısmını — yaklaşık 198.500 adet — oluşturdu. Bu durum, kullanıcıların yüksek fiyata rağmen yenilikçi tasarım ve ayrıcalık için ödeme yapmaya hazır olduklarını doğruluyor.

Pura X Max'in satışa çıktığı ilk ayda 343.700 adet satarak Huawei tarihindeki tüm önceki katlanabilir akıllı telefonların rekorunu kırdığını belirtmek gerekir. Özbekistan pazarında da Huawei cihazlarına olan ilgi geleneksel olarak yüksek olup, bu tür yenilikçi form faktörlerinin teknoloji meraklılarının dikkatini çekeceği şüphesizdir.

Gelecek planları ve yeni modeller

Başarılı başlangıçtan ilham alan Huawei yönetimi, bu yönü daha da geliştirmeyi hedefliyor. 2025 yılında Huawei Pura X ve Pura X Max modellerinin güncellenmiş ve daha da geliştirilmiş versiyonlarının tanıtılacağı bildirildi. Bu durum, şirketin Samsung ve diğer rakipleriyle olan rekabette konumunu daha da güçlendirme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Günümüzde katlanabilir akıllı telefon pazarı hızla büyüyor ve Huawei bu yarışta kendi işletim sistemi ve donanım çözümleriyle öne çıkıyor. iPhone Fold hakkındaki söylentiler devam ederken, Çinli marka şimdiden milyonlarca kullanıcının güvenini kazanmayı başardı.

ixbt.com verilerine göre, Pura X serisinin başarısı, akıllı telefon endüstrisinde yeni tasarım çözümlerine olan talebin arttığını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda katlanabilir ekranlı cihazların, geleneksel monoblok akıllı telefonların ana rakibi haline gelmesi bekleniyor.