Graeme Souness'tan Declan Rice'a sert eleştiri: Artık gelişemez

Futbol dünyasının tanınmış uzmanı ve Liverpool efsanesi Graeme Souness, İngiltere Milli Takımı ve Arsenal orta sahası Declan Rice hakkında beklenmedik ve oldukça sert açıklamalarda bulundu. Souness, 27 yaşındaki futbolcunun zirve noktasına ulaştığını ve oyununda artık bir gelişim gözlemlenmeyeceğini iddia etti. Bu eleştiriler, İngiltere'nin büyük turnuvadaki başarısızlığının ardından geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Souness, Sports Uncensored'a verdiği röportajda Declan Rice ve takım arkadaşı Elliot Anderson'ı teknik açıdan sınırlı oyuncular olarak nitelendirdi. Uzmana göre bu iki oyuncu sahada sadece topu dolaştırmakla (recycling) meşgul oluyor ancak rakip için ciddi tehlike yaratacak yaratıcı aksiyonlara imza atamıyorlar. Özellikle Rice'ın oyun tarzının modern futbolun gerekliliklerini tam olarak karşılamadığı belirtildi.

Rodri ile kıyaslama

Graeme Souness, görüşlerini kanıtlamak için İspanya Milli Takımı ve Manchester City yıldızı Rodri'yi örnek gösterdi. Ona göre Rodri, Declan Rice için tam bir zıt örnek teşkil ediyor. Rodri; saha görüşü, pas tercihleri ve hücuma verdiği destekle dünyanın en iyi defansif orta sahası olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

"İspanya skor avantajını yakaladığında bile Rodri ileriye oynamaya devam ediyor. Topu sadece yanına veya gerisine atmıyor, takımının hücum gücünü canlı tutuyor. Declan Rice ve Anderson ise bu konuda oldukça geride," diye ekledi Souness. Ona göre Rice'ın oyununda beklenmedik kararlar ve yaratıcılık eksik.

Orta saha değil, savunma hattı

İlginç olan nokta, Souness'ın Declan Rice için en uygun pozisyonun orta saha değil, stoper hattı olduğunu vurgulaması. Uzman, futbolcunun fiziksel durumunu, disiplinini ve oyuna olan tutumunu takdir etse de, onun "dünya klasında bir orta saha" olduğu şüpheli.

"Oyuna olan tutumu, atletizmi ve ilk dakikadan son dakikaya kadar gösterdiği özverisi yadsınamaz. Ancak o yaratıcı bir oyuncu değil. Bence iyi bir stoper olabilirdi çünkü orta sahada yaratıcılık eksikliği yaşıyor," diyor uzman.

Bilgi olarak, Declan Rice geçen sezon Arsenal kadrosunda ve milli takımda kilit oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Ancak Souness gibi deneyimli isimlerin bu tür çıkışlarının futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açması doğal. Henüz futbolcunun kendisi veya Arsenal teknik ekibi bu eleştirilere bir yanıt vermiş değil.