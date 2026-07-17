Arsenal'de büyük değişim: Bruno Guimaraes transferi Odegaard'ın geleceğini etkiler mi?

·0·Spor
Arsenal'de büyük değişim: Bruno Guimaraes transferi Odegaard'ın geleceğini etkiler mi?

Arsenal, geçen sezon sergilediği başarılı performansın ardından kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Mikel Arteta, orta sahayı yenilemek ve takıma ekstra enerji katmak amacıyla Newcastle United'ın yıldızı Bruno Guimaraes'i gündemine aldı. Bu transfer sadece finansal değil, taktiksel açıdan da takımın mevcut liderlerinin pozisyonlarını etkileyebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'a verdiği röportajda Arsenal'in eski futbolcusu Jeremie Aliadiere, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferinin takım içindeki hiyerarşiyi değiştirebileceğini belirtti. Ona göre, Bruno Guimaraes gibi üst düzey bir oyuncunun gelişi, Martin Odegaard ve Declan Rice gibi isimlerin sahadaki görevlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olacak. Hatta takım kaptanlığı konusunda bile beklenmedik kararlar alınması ihtimal dahilinde.

Orta sahada rekabet ve taktiksel değişimler

Şu anda Arsenal orta sahasında Declan Rice ve Martin Odegaard ana figürler konumunda. Ancak Bruno Guimaraes transferi gerçekleşirse, Mikel Arteta'nın üç merkez orta sahayı nasıl konumlandıracağı büyük bir soru işareti. Aliadiere, Brezilyalı oyuncunun sadece savunmada değil, hücum aksiyonlarında da çok aktif olduğunu ve bunun Martin Odegaard'ın yerini tehlikeye atabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda takımda Myles Lewis-Skelly gibi genç yetenekler de yer bulmaya başlıyor. Eberechi Eze gibi isimlerin de Arsenal'in radarında olması, Londra ekibinin gelecek sezon tamamen yeni bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkacağı anlamına geliyor. Bu durum rekabeti kızıştırarak bazı yıldız oyuncuların satılmasına veya yedek kulübesine çekilmesine yol açabilir.

Transfer ücreti konusuna gelince, Newcastle United yıldız oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Tahminlere göre, Bruno Guimaraes için 80 milyon sterlin ile 100 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeli talep edilebilir. Bu, Arsenal için rekor düzeyde bir yatırım olacak ve kulüp yönetiminin bu kadar büyük bir harcama yapmadan önce tüm riskleri analiz etmesi gerekiyor.

Arsenal'in bu transfer politikası futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere Premier League'in dünya genelindeki popülaritesi göz önüne alındığında, "Topçular"ın her hamlesi ve kadrodaki değişimler taraftarların ilgi odağında. Bruno Guimaraes'in gelişi takımı yeni bir seviyeye mi taşıyacak yoksa iç dengeyi mi bozacak, bunu zaman gösterecek.

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ArsenalBruno GuimaraesMartin OdegaardTransferlerPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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