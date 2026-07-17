Güney Koreya Devlet Başkanı kişisel evini satarak evsiz kaldı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un kişisel evini sattığı öğrenildi. Seul yakınlarındaki Seongnam şehrinde bulunan daire, 1998 yılından beri devlet başkanı ve eşi Kim Hye-kyung'a aitti.

Dairenin alanı 164 metrekaredir. Lee Jae-myung, evi şubat ayında 2,9 milyar wona satışa çıkardı. Bu yaklaşık 1,9 milyon ABD dolarına denk geliyor. Daire, belirlenen fiyattan satın alındı.

Devlet başkanı bu adımı, hükümetin gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturmaya yönelik politikasıyla ilişkilendirdi. Ona göre bu karar, kamu güvenini artırmaya hizmet ediyor.

Hükümetin konut politikasına ilişkin toplantısında Lee Jae-myung duruma esprili bir dille yaklaşarak, "Artık bir evim yok" dedi.

Şu anda devlet başkanı ve eşi, Seul'deki resmi başkanlık konutunda ikamet etmektedir.