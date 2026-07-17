İspanya ve Arjantin finali için en ucuz bilet 8 bin doları aştı

·41·Spor
İspanya ve Arjantin finali için en ucuz bilet 8 bin doları aştı

Dünya Kupası finali için bilet fiyatları rekor seviyeye yükseldi. İspanya ile Arjantin arasında oynanması beklenen final maçına en ucuz biletin 8,1 bin dolardan satıldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, VIP koltukların fiyatı 180 bin dolar ile 257 bin dolar arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar ise 260 bin dolara kadar ulaştı.

Orta segment koltuklar için fiyatlar 32 bin dolar ile 90 bin dolar arasına yükseldi. Bu durum, final maçına olan talebin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Stadyumda görüş açısı kısıtlı olan yerler, skorboard arkasındaki koltuklar dahil, hiç de ucuz değil. Bu tür biletler 8,1 bin dolar civarında satılıyor.

Finalde İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Her iki takım da kritik maç öncesinde taraftarların odağında.

Dünya KupasıİspanyaArjantinFinalBiletVIP
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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