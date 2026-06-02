Bitcoin fiyatı ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle 71.000 USD seviyesinin altına düştü

·44·Ekonomi
Bitcoin fiyatı ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle 71.000 USD seviyesinin altına düştü

Pazartesi günü Bitcoin (BTC) fiyatı, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasına dair umutların azalmasıyla son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. TradingView verilerine göre, BTC/USD paritesi nisan ayı ortasından bu yana ilk kez 71.000 USD seviyesinin altına indi. Bu durumu Cointelegraph.com bildiriyor.

ABD ve İran arasındaki 60 günlük ateşkes anlaşmasının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmasıyla piyasalarda düşüş gözlemlendi. Analitik kaynağı The Kobeissi Letter, X sosyal medya platformunda olayların seyrindeki ani değişime dikkat çekti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalara işaret ediyor. Donald Trump dokuz gün önce İran ile anlaşmanın "yakında" gerçekleşeceğini söylemişti, ancak son söylemler bunun aksini gösteriyor.

Bu jeopolitik durumun etkisiyle WTI petrol fiyatı 95 USD seviyesine yaklaştı ve enflasyon baskısını yeniden gündeme getirdi. Borsa ise şimdilik büyük kayıplardan kaçınmayı başardı ve S&P 500 endeksi İran çevresindeki türbülansı fiyatlamaya devam ediyor.

Bitcoin, şubat ayından bu yana kripto piyasasını destekleyen ABD üretim verilerinin olumlu gelmesinden dahi yararlanamadı. Genellikle bu tür ekonomik büyüme göstergeleri BTC fiyatını olumlu etkilerdi, ancak bu kez jeopolitik riskler ağır bastı.

BitcoinKriptoEkonomiDonald TrumpBorsa
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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