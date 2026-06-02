Bitcoin fiyatı bir günde yüzde 6 düştü: Yeni hedef 50.000 dolar

Wall Street'te Çarşamba günü işlemlerin açılmasıyla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı yüzde 6'dan fazla değer kaybetti. Likidasyon akışının hızlanması sonucunda TradingView verileri, BTC/USD paritesinin Bitstamp borsasında 66.948 dolara kadar gerilediğini gösterdi. Bu konuda haber Cointelegraph.com'dan geliyor.

Bu seviye, Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviye olup son aylardaki yükseliş ivmesini sildi. Son 24 saat içinde kripto piyasasındaki toplam likidasyon hacmi 1,25 milyar dolara ulaştı. S&P 500 endeksi yeni bir rekor kaydederken, Bitcoin diğer riskli varlıklardan farklı olarak düşüşünü sürdürüyor.

Analist Rekt Capital, X sosyal medya hesabında yatırımcıların makroekonomik risklerden kaçınarak Bitcoin varlıklarından vazgeçtiğini ve stablecoin'lere yöneldiğini belirtti. Tahminine göre fiyat, bir sonraki aşamada 50 aylık üssel hareketli ortalamayı (EMA) — 66.250 doları hedefliyor.

Uzman, bu noktada geçici bir tepki olabileceğini ancak zamanla Bitcoin'in bu EMA seviyesinin de altına inerek ayı piyasasındaki düşüşünü sürdürme ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi. Tahmin servisi Kalshi ise fiyatın 50.000 dolara kadar düşmesini bekliyor.

Piyasa yorumcusu Exitpump'a göre, açık pozisyonların (open interest) rekor seviyeye ulaşması, spot piyasadaki devasa satış akışına neden oldu. Kripto piyasası şu anda yoğun baskı altında kalmaya devam ediyor.