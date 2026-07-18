Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolar değerlemeye ulaşıyor

Küçük modüler reaktörler (SMR) üretimiyle uğraşan Valar Atomics girişimi, yeni yatırım turunu tamamlamak üzere. TechCrunch ve The Information'ın haberine göre, Kaliforniya'nın El Segundo şehrinde bulunan şirket, 6 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Bu finansman turuna ünlü risk sermayesi şirketi Sequoia'nın liderlik etmesi bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Valar Atomics toplam 1 milyar dolar yatırım çekmeyi planlıyor ve bunun bir kısmı daha önce daha düşük değerleme koşullarıyla alınmıştı. Bloomberg'in verilerine göre, Mart ayında şirket 2 milyar dolar değerleme ile 450 milyon dolar (bunun 340 milyonu öz sermaye, 110 milyonu borç) fon toplamıştı. Günümüzde yapay zeka (AI) alanındaki hızlı büyüme fonunda, farklı aşamalarda farklı değerlemelerle yatırım yapma geleneği yaygınlaşıyor.

Yapay zeka ve nükleer enerji ittifakı

Şirketin bu denli hızlı büyümesinin nedeni, yapay zeka veri merkezlerinin (data-centers) devasa enerji ihtiyacıdır. Yakın zamanda Valar Atomics, kendi küçük reaktörüyle NVIDIA şirketinin bir AI çipine elektrik sağlayarak teknolojinin pratik imkanlarını sergiledi. Bu başarılı testin ardından her iki şirket, gelecekteki veri merkezlerini nükleer enerjiyle beslemek için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Günümüzde geleneksel elektrik şebekeleri, veri merkezlerinin artan ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Yeni kapasitelerin devreye alınması yıllar sürebiliyor. Bu nedenle, fabrika ortamında monte edilen, kompakt ve daha uygun maliyetli modüler reaktörler, teknoloji devleri için en makul çözüm olarak görülüyor. Valar Atomics, teknolojisini helyum soğutmalı yüksek sıcaklık gaz reaktörüne dayandırıyor.

Rekabet ve yasal engeller

Valar Atomics bu pazarda yalnız değil. SMR segmentinde bir dizi önemli oyuncu faaliyet gösteriyor:

TerraPower — Bill Gates tarafından desteklenen proje;

— Bill Gates tarafından desteklenen proje; Kairos Power — endüstriyel ve teknolojik müşteriler için reaktörler geliştiren şirket;

— endüstriyel ve teknolojik müşteriler için reaktörler geliştiren şirket; NuScale Power — ABD'de kendi tasarımı için düzenleyici kurumlardan resmi onay alan tek üretici;

— ABD'de kendi tasarımı için düzenleyici kurumlardan resmi onay alan tek üretici; Anduril ve Palantir kurucuları da bu alana aktif olarak yatırım yapıyor.

Buna rağmen sektör ciddi bürokratik engellerle karşılaşıyor. Valar Atomics geçen yıl ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'nu (NRC) dava etti. Şirket, küçük test reaktörlerine devasa nükleer santraller için uygulanan karmaşık ve uzun süreli lisanslama şartlarının getirilmesinden şikayetçi. Taraflar şu anda karşılıklı bir anlaşmaya varmak için çalışıyor.

Enerji istikrarının önemli olduğu bölgeler için bu tür küçük modüler reaktörler gelecekte ilginç bir çözüm olabilir. Geleneksel büyük nükleer santrallerin inşası uzun zaman ve büyük sermaye gerektirirken, SMR teknolojileri enerjiyi tam olarak ihtiyaç duyulan noktalara hızla ulaştırma imkanı sağlıyor. Ancak, Valar Atomics'in planladığı gibi yüzlerce reaktörün endüstriyel ölçekte ne zaman üretileceği henüz belirsizliğini koruyor.