Microsoft rekor kırdı: Yapay zeka yardımıyla Windows'taki 570 hata giderildi

Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemleri için bir sonraki "Patch Tuesday" güvenlik güncellemesini duyurdu. Bu paket kapsamında rekor düzeyde, yani 570 güvenlik açığı giderildi. Bu, şirketin tarihinde bir ay içinde düzeltilen en yüksek hata sayısı olup, Haziran ayındaki rakamları bile geride bıraktı. Bu verimliliğe ulaşılmasında, şirketin iç güvenlik sistemlerine entegre edilen yapay zeka teknolojileri önemli bir rol oynadı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, düzeltilen kusurlar arasında 3 adet "sıfırıncı gün" (zero-day) kategorisinde tehlikeli güvenlik açığı bulunuyor ve bunlardan ikisi siber suçlular tarafından gerçek saldırılarda çoktan kullanılmaya başlandı. Özellikle Active Directory Federation Services, SharePoint Server ve Windows BitLocker sistemlerindeki hatalar, kullanıcı güvenliğine ciddi tehdit oluşturuyordu. Uzmanlar, kurumsal müşterilere bu güncellemeyi geciktirmeden yüklemelerini tavsiye ediyor.

Güvenlik analizi ve rakamlar

Microsoft uzmanları tarafından yayınlanan rapora göre, giderilen güvenlik açıklarının dağılımı şu şekildedir:

254 adet yetki yükseltme hatası;

145 adet uzaktan kod yürütme (RCE) imkanı sağlayan güvenlik açığı;

102 adet veri ifşası ile ilgili sorun;

35 adet hizmet reddi (DoS) durumu;

17 adet güvenlik mekanizmalarını atlatma ve 16 adet veri sahteciliği durumu.

Genel listedeki 59 güvenlik açığı "kritik" (critical) kategorisine dahil edildi. Bunların çoğu, bilgisayar korsanlarının kurbanın bilgisayarını uzaktan tam olarak kontrol etmesine olanak tanıyor. Microsoft temsilcileri, hata sayısındaki keskin artışın Windows sisteminin zayıfladığı anlamına gelmediğini, aksine yapay zeka yardımıyla iç denetimlerin kalitesinin ve hızının arttığını belirtiyor.

Sistemdeki yeni özellikler

Güvenlik önlemlerinin yanı sıra, bu Cumulative Update (kümülatif güncelleme) Windows 11 kullanıcıları için bir dizi kolaylık da sunuyor. Özellikle sistemde Point-in-Time Restore özelliği ortaya çıktı. Bu araç, uygulamaları, ayarları ve dosyaları sistemin önceki durumuna geri döndürmeye olanak tanıyor. Ayrıca widget'ları özelleştirme seçenekleri genişletildi ve "Ekran Büyüteci" (Magnifier) aracı iyileştirildi.

Bluetooth teknolojisi aracılığıyla bağlanan cihazlarla uyumluluk seviyesi de artırıldı. Kurumsal kullanıcılar için güncellemeyi toplu olarak uygulamadan önce standart uyumluluk testinden geçirmeleri önerilir. Normal kullanıcılar ise Windows Update hizmeti aracılığıyla güncellemeyi indirebilirler.

Özbekistan'daki Windows kullanıcıları için de bu güncelleme hayati önem taşımaktadır; çünkü SharePoint ve Active Directory gibi servisler, ülkedeki birçok devlet ve özel kuruluşun BT altyapısının temelini oluşturmaktadır. Sistemi zamanında güncellemek, kişisel verilerin gizliliğini sağlamanın en etkili yoludur.