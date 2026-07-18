Intel'in devrim niteliğindeki yeni Nova Lake işlemcileri ertelendi

·37·Teknoloji
Intel'in devrim niteliğindeki yeni Nova Lake işlemcileri ertelendi

Yarı iletken pazarının lideri Intel, yeni nesil işlemcisi Nova Lake serisini piyasaya sürme planlarında ciddi değişikliklere gitti. Son bilgilere göre kullanıcılar, Core Ultra 400 serisine dahil olacak bu çipleri bu yıl veya gelecek yıl beklememeli. Bu beklenmedik karar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Videocardz tarafından elde edilen bilgilere göre, Nova Lake işlemcileri resmen Core Ultra Series 4 markası altında piyasaya sürülecek. Her ne kadar bu çiplerin daha erken tanıtılması beklense de, kaynaklar ilk modellerin çıkışının ancak 2027'nin ilk çeyreğine planlandığını doğruluyor. Bu, Intel tarihindeki en uzun süreli ve kademeli lansman süreçlerinden biri olabilir.

Lansman aşamaları ve teknik özellikler

Yeni nesil işlemcilerin piyasaya sürülmesi birkaç aşamaya bölünmüş durumda. 2027'nin ilk aylarında, NVL-S 28C DS endeksli, yani 28 çekirdekli ve tek çipletli masaüstü modelleri satışa sunulacak. Dikkat çekici olan ise Intel'in geleneğin aksine ilk olarak çarpan kilidi kapalı (K ibaresi olmayan) modelleri tanıtacak olmasıdır.

Ardından plan doğrultusunda şu modeller sırasıyla piyasaya sürülecek:

  • 2027'nin ikinci çeyreğinde: NVL-S 28C K (hız aşırtma özellikli 28 çekirdekli amiral gemileri);
  • Aynı dönemin sonunda: 8 ve 16 çekirdekli daha uygun fiyatlı modeller;
  • 2027'nin Mayıs ve Eylül ayları arasında: En yüksek performanslı, çift çipletli ve 52 çekirdekli NVL-S 52C DS modelleri.
Uzmanlara göre, bu kadar uzun ve yayılmış bir takvim, kişisel bilgisayar pazarındaki mevcut istikrarsız durumla ilgili olabilir. Intel, üretim kapasitesini optimize etmek ve pazardaki talebe uyum sağlamak için böyle bir strateji seçmiş görünüyor.

Pazardaki konumu ve rekabet

Özbekistan pazarında da Intel ürünlerine olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu gecikmenin yerel kullanıcıların ve sistem toplayıcılarının planlarını etkileyeceği kesin. Şimdilik kullanıcılar mevcut Core Ultra ve yakın zamanda çıkması beklenen ara nesillerle yetinmek zorunda kalacaklar.

Nova Lake logoları ve markalama detayları belli olsa da, teknik açıdan bu çiplerin Intel için büyük bir sıçrama olması bekleniyor. 52 çekirdeğe kadar güç ve yeni mimari, şirkete NVIDIA ve AMD gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamalı; ancak 2027'ye kadar olan süreçte rakiplerin de boş durmayacağı aşikâr.

Özetle, Intel Nova Lake projesi şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olup, tam kapasiteyle çalıştığını görmek için en az iki buçuk yıl daha beklememiz gerekecek.

IntelNova LakeCore UltraİşlemciTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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