Fallout 5 yakın zamanda çıkmayacak: Bethesda oyun serisinin geleceği hakkında bilgi verdi

·1·Teknoloji
Fallout 5 yakın zamanda çıkmayacak: Bethesda oyun serisinin geleceği hakkında bilgi verdi

Dünyaca ünlü Bethesda stüdyosu, en büyük serilerinden biri olan Fallout dünyasıyla ilgili yeni planlarını açıkladı. Birçok oyuncunun merakla beklediği Fallout 5 projesi resmen onaylanmış olsa da, prömiyerinin yakın yıllarda gerçekleşmeyeceği belli oldu. Bu konuda ixbt.com yayını, stüdyo açıklamasına dayanarak haber veriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Fallout 5 projesi "pre-prodüksiyon" yani üretim öncesi hazırlık aşamasında bulunuyor. Şirketin ana odağı şu anda bir başka büyük proje olan The Elder Scrolls VI oyununa çevrilmiş durumda. Plana göre Fallout 5, ancak The Elder Scrolls VI satışa çıktıktan sonra tam teşekküllü geliştirme aşamasına geçecek. Bu da yeni bölümü en az 4-5 yıl sonra beklemenin mümkün olduğu anlamına geliyor.

Remaster sürümler ve güncellemeler

Yeni bölümü beklemenin uzun süreceğini göz önünde bulunduran Bethesda, hayranlar için klasik projeleri yeniden sunmaya karar verdi. Stüdyo, Fallout 3 ve Fallout: New Vegas oyunlarının remaster sürümleri üzerinde çalışıldığını doğruladı. Bilgi için, Fallout 3 oyunu 2008'de, New Vegas ise 2010'da piyasaya sürülmüş olup, bunlar post-apokaliptik türün en iyi örneklerinden kabul edilir.

İlginç olan nokta, Fallout: New Vegas projesinin zamanında Obsidian stüdyosu tarafından geliştirilmiş olmasıdır. Daha önce yayılan söylentilerde bu stüdyonun remaster üzerinde çalıştığı söylenmişti. Ancak Bethesda temsilcileri, Obsidian ile iş birliğinin devam ettiğini doğrulasa da, onların bu evren dahilinde tamamen başka, yeni bir proje ile meşgul olduklarını belirttiler.

Teknik imkanlar ve motor

Teknik açıdan da yenilikler mevcut. Bildirildiğine göre, hem The Elder Scrolls VI hem de Fallout 5 oyunları, Bethesda şirketinin en son teknolojisi olan Creation Engine 3 motoru ile oluşturuluyor. Bunun oyunlardaki grafik, fizik ve açık dünya imkanlarını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Özbekistan'daki oyuncu topluluğu için de bu haberler önemli. Fallout serisi, derin hikayesi ve atmosferi ile ülkemizdeki RPG türü tutkunları arasında büyük bir nüfuza sahip. Yeni bölüm gecikse de, eski bölümlerin modern grafiklerle yeniden çıkması, birçok oyuncuya sevdikleri maceraları yeniden yaşama imkanı verecek.

Sonuç olarak Bethesda'nın kaliteye önem verdiğini ve acele kararlardan kaçındığını söyleyebiliriz. Fallout 5 çıkana kadar hayranların sadece remaster'lar ile değil, aynı zamanda Obsidian stüdyosunun gizemli projesi ile de sıkılmayacakları kesin.

BethesdaFallout 5GamingTeknolojiObsidian
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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