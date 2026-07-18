Sırbistan NASA Artemis Anlaşması'na katıldı: Uzay keşfinde yeni bir aşama

·29·Teknoloji
Sırbistan NASA Artemis Anlaşması'na katıldı: Uzay keşfinde yeni bir aşama

Sırbistan, NASA tarafından öncülük edilen Artemis Anlaşması'nı (Artemis Accords) resmen imzalayarak, uzayı barışçıl amaçlarla ve açık iş birliği temelinde keşfetmeyi hedefleyen dünyanın 69. ülkesi oldu. Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen törenle belgeyi Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Đurić imzaladı. Bu adım, ülkenin modern uzay yarışında yerini almasını sağlayacak. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Artemis Anlaşması, 2020 yılında NASA ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yedi kurucu ülke ile iş birliği içinde geliştirildi. Bu belge, Ay, Mars ve Güneş Sistemi'ndeki diğer nesnelerin keşfinde uluslararası iş birliğinin pratik ilkelerini belirlemektedir. Anlaşmanın temel amacı, uzayın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve bilimsel verilerin açıkça paylaşılmasını sağlamaktır.

İş birliğinin temel ilkeleri ve hedefleri

Bu anlaşmaya katılan ülkeler bir dizi önemli sorumluluğu üstlenmektedir. ixbt.com'un verilerine göre, bu ilkeler şunları içermektedir:

  • Uzay boşluğunun yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması;
  • Bilimsel keşiflerin ve verilerin uluslararası toplumla açıkça paylaşılması;
  • Uzay görevi katılımcılarına acil durumlarda yardım sağlanması;
  • Uzaydaki tarihi eserlerin ve kalıntıların korunması;
  • Uzay enkazı miktarının azaltılması ve karşılıklı müdahalenin önlenmesi.
Sırbistan için bu anlaşma, NASA'nın gelecekteki büyük projelerinde, özellikle Artemis programı kapsamında yer alma fırsatlarını açmaktadır. Artık Sırp uzmanlar, Moon Base projesi için bilimsel ekipmanlar oluşturma, teknolojik yükler hazırlama ve Ay'a düzenlenecek keşif gezileri için uydular geliştirme süreçlerine katılabilirler.

Tarihi miras ve geleceğe bakış

NASA yönetimi, Sırp mühendislerin Amerikan uzay programına katkılarının yeni olmadığını özellikle vurguladı. NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy'un ifadelerine göre, Sırp uzmanlar Apollo programı döneminde bile önemli roller üstlenmişlerdi. Özellikle Milojko "Mike" Vucelić, Apollo 13 mürettebatının dünyaya başarıyla dönmesini sağlamadaki hizmetleri nedeniyle ABD'nin en yüksek ödüllerinden biri olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırılmıştı.

Bakan Marko Đurić, bu anlaşmaya katılmanın Nikola Tesla, Milutin Milanković ve Devid Vujić gibi büyük bilim insanlarının geleneklerini sürdürmek anlamına geldiğini belirtti. Devid Vujić, Apollo programına katılan ve "Sırp Yedilisi" olarak bilinen mühendis grubunun bir üyesiydi. Bu ekip, uzay araçlarının kontrolü, enerji temini ve kenetlenme sistemlerinin oluşturulmasında aktif rol oynamıştı.

Bugün NASA, Artemis Anlaşması katılımcılarının sayısını artırmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda birçok ülkenin daha bu girişime katılması bekleniyor. Bu durum, insanlığın Ay'da kalıcı bir altyapı oluşturması ve derin uzayı daha kapsamlı bir şekilde keşfetmesi için sağlam bir uluslararası temel oluşturacaktır.

NASASırbistanArtemisUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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