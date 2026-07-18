Yapay zeka ve kişisel gizlilik: Zoom kullanıcıları yeni bir yöntem buldu

·35·Teknoloji
Yapay zeka ve kişisel gizlilik: Zoom kullanıcıları yeni bir yöntem buldu

Modern teknolojilerin gelişmesiyle birlikte günlük iletişimlerimizi kaydetmek ve yazıya dökmek sıradan bir hale geliyor. Özellikle yapay zeka destekli not alma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok kullanıcı kişisel gizlilikleri ve konuşmalarının mahremiyeti konusunda endişelenmeye başladı. Wall Street Journal'ın son raporu, bu eğilime karşı alışılmadık mücadele yöntemlerinin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Risk sermayedarı Jeremy Levine bu soruna kendine özgü bir çözüm buldu. Zoom platformundaki adını sadece "Jeremy Levine" olarak değil, "Jeremy Levine Transkripsiyona veya kayda izin vermiyorum" şeklinde değiştirdi. Bu küçük hile, konuşmacıları uyarmayı ve izinsiz kaydı önlemeyi amaçlıyor. Levine, bu tür sürekli gözetimi "sosyal açıdan kabul edilemez bir davranış" olarak nitelendiriyor ve bunun özgür bir konuşma ortamını tamamen yok edeceğini vurguluyor.

Dijital "mezar" ve etik sorunlar

TechCrunch'ın verilerine göre, şu anda piyasada toplantıları otomatik olarak analiz eden ve metne dönüştüren düzinelerce AI uygulaması bulunuyor. Örneğin, Granola gibi programlar sadece iş toplantılarını değil, kişisel görüşmeleri de kaydetmek için kullanılıyor. Bazı kullanıcılar ilk buluşma (date) sırasında bile konuşmayı kaydedip, daha sonra Claude gibi AI modelleri aracılığıyla ne kadar çekici veya empatik göründüğünü analiz ediyor.

Ancak bu eğilim ciddi hukuki ve etik soruları beraberinde getiriyor. Çoğu durumda konuşmacılar, her kelimelerinin dijital hafızaya kazındığından habersiz kalıyor. Risk sermayedarı Eric Bahn, artık masanın üzerinde telefon görünmese bile her toplantının kaydediliyor olabileceğini varsaymak zorunda kaldığını itiraf ediyor.

Uzmanlar bir başka önemli noktaya daha dikkat çekiyor: "ses çöplüğü". Eğer her toplantı, koridor sohbeti veya kişisel iletişim yazıya dökülürse, tüm bunları kim okuyacak? Sonuçta, kimsenin tekrar dinlemediği ve analiz etmediği devasa veri tabanlarının birikmesi, iletişimin değerini düşürebilir.

Özbekistan'da da uzaktan çalışma ve çevrimiçi toplantı kültürü şekillenirken, bu tür AI araçlarını kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Kişisel verilerin ve konuşmaların gizliliğinin sadece teknik değil, aynı zamanda kültürel ve hukuki bir mesele olduğunu unutmamak gerekir. Şimdilik Jeremy Levine gibi kullanıcıların "protesto manifestoları", bu dijital denetime karşı en basit ve etkili yöntemlerden biri olmaya devam ediyor.

ZoomYapay ZekaGizlilikClaudeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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