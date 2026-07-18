AMD, yeni Radeon ekran kartları için 8 katlı kare oluşturma teknolojisini test ediyor

Grafik işlemci pazarının büyük oyuncusu AMD, Radeon ekran kartları için devrim niteliğindeki Multi-Frame Generation teknolojisini gizlice test ediyor. Bu özellik, her gerçek kare için 8 adede kadar yapay kare oluşturulmasına olanak tanıyor. Bunun, oyunlardaki görüntü akıcılığını ve performansı hayal edilemeyecek seviyelere taşıması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Chiphell forumu kullanıcıları, RadeonTuner aracını kullanarak AMD sürücülerinin iç ayarlarında bu yeniliği keşfettiler. Özellikle Adrenalin 26.6.2 WHQL sürücüsünde, Radeon RX 9070 XT ekran kartı ile çalışırken FSR bölümünde, 8x katsayılı FSR Multi Frame Generation Override işlevi dahil olmak üzere dört yeni parametre ortaya çıktı. Şirket henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sürücülerdeki değişiklikler teknolojinin son aşamada olduğunu gösteriyor.

NVIDIA ile rekabet ve yeni fırsatlar

ixbt.com'a göre, AMD'nin bu yeniliği, ana rakibi NVIDIA'yı geride bırakmayı hedefliyor. Şu anda NVIDIA teknolojileri maksimum 6 katlı kare oluşturmayı (1 gerçek kareye 5 ek kare) destekliyor. AMD ise bu oranı 8'e çıkararak pazarda mutlak liderliği ele geçirmeyi planlıyor. Mevcut Radeon kartlarının yalnızca bir ek kare oluşturabildiği düşünüldüğünde, bu oldukça büyük bir teknolojik sıçramadır.

Yeni sürücülerde sadece kare oluşturma değil, aynı zamanda görüntü kalitesini iyileştiren başka işlevler de bulundu. Bunlar arasında ray tracing kalitesini artıran FSR Ray Regeneration Denoiser ve sinir ağları yardımıyla aydınlatma verilerini önbelleğe alan FSR Neural Radiance Caching sistemleri yer alıyor. Bu teknolojiler, oyunlardaki görsel efektlerin daha gerçekçi görünmesini sağlıyor.

Oyunlardaki ilk testler ve sorunlar

Şu anda bu gelişmiş özellikler, Call of Duty: Black Ops 7 ve Crimson Desert gibi sınırlı sayıdaki oyunda test ediliyor. Kullanıcılar, FSR Redstone güncellemesi aracılığıyla performans ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi seçme imkanına sahip olacaklar. Ancak kare sayısındaki bu denli keskin bir artış, beraberinde bazı zorlukları da getiriyor.

Temel sorunlardan biri, giriş gecikmesi (input lag) ve görüntünün akıcılığı ile ilgili. Her gerçek karenin arasına 7 yapay kare yerleştirildiğinde, oyuncunun hareketlerine verilen tepki süresi yavaşlayabilir. AMD mühendisleri şu anda bu gecikmeleri en aza indirmek ve görsel hataları gidermek için çalışıyor.

Bu yenilik, oyuncular ve e-sporcular için de büyük önem taşıyor. Radeon RX 9000 serisi yeni ekran kartları piyasaya çıktığında, bu teknoloji sayesinde orta seviye sistemlerde bile en ağır oyunları yüksek kalitede oynama imkanı doğacak. Multi-Frame Generation özelliğinin resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı, ancak sürücülerdeki hazırlıklar bunun çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.