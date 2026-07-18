Yapay zeka yarışı akıllı telefon pazarını vurdu: Fiyat artışları bekleniyor

·22·Teknoloji
Yapay zeka yarışı akıllı telefon pazarını vurdu: Fiyat artışları bekleniyor

Küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI) teknolojilerine olan talebin hızla artması beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Özellikle AI veri merkezleri için gerekli olan bellek çiplerine olan ihtiyaç, akıllı telefon bileşenlerinde kıtlığa yol açtı ve bu durum cihaz fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Counterpoint Research analiz merkezinin verilerine göre, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da, bu yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon sevkiyat hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 10 azaldı. Bu, son altı yıldaki en keskin düşüş olup uzmanlar bunu doğrudan RAM ve depolama çiplerinin fiyatlarının artmasıyla açıklıyor.

Bellek çipi kıtlığı ve üretici stratejileri

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi çip devleri, şu anda üretim kapasitelerini yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine yönlendiriyor. Bu çipler AI hızlandırıcıları için kritik öneme sahip olup, bunların üretimi akıllı telefonlara yönelik standart bellek çiplerine göre çok daha kârlıdır. Sonuç olarak, genel tüketici elektroniği için bileşen hacmi azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

Bu durum özellikle uygun fiyatlı akıllı telefon segmentini sert vurdu. Hindistan pazarının yaklaşık yüzde 60'ını 210 dolardan ucuz telefonlar oluşturuyor. Bellek çipi fiyatlarının artmasıyla üreticiler bu fiyat aralığında kalmakta zorlanıyor, bu da sevkiyatların yüzde 45'e kadar azalmasına yol açtı.

Pazardaki değişimler ve tüketici tepkisi

TechCrunch haberine göre, fiyat artışları tüketicilerin davranışlarını da etkiliyor. Artık kullanıcılar cihazlarını yenileme sürelerini ortalama 3,5 yıldan 4 yıla çıkarıyorlar. Ancak Apple ve Samsung gibi premium markalar bu krizden nispeten daha az etkileniyor, çünkü pahalı cihaz satın alan kesim fiyat değişikliklerine karşı daha az duyarlı.

OnePlus dahil olmak üzere Çinli markalar, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle stratejilerini gözden geçiriyor. Şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında yeni ürün çıkarmayı durdurarak ana odak noktasını Hindistan ve Çin pazarlarına çevireceğini duyurdu. Bu tür değişimlerin küresel pazardaki rekabet ortamını kökten değiştirmesi bekleniyor.

Özbekistan pazarı için de bu eğilim oldukça günceldir. Ülkemizde de uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinin popüler olduğu göz önüne alındığında, küresel ölçekteki bileşen kıtlığının önümüzdeki aylarda yerel mağazalardaki fiyatlara yansıması muhtemeldir.

Akıllı TelefonYapay ZekaTeknolojiSamsungApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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