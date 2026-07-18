Mac Allister, Messi'nin geleceği hakkında açık konuştu

Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline hazırlanırken Lionel Messi'nin milli takımdaki geleceği yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Alexis Mac Allister, takım arkadaşlarının 39 yaşındaki kaptanı mümkün olduğunca uzun süre sahada görmek istediklerini gizlemedi.

Ancak nihai kararı sadece Messi'nin kendisi verebilir.

«Bu onun kişisel kararı»

Mac Allister'a, takım oyuncularının Messi'yi milli takımda kalmaya ikna etmeye çalışıp çalışmadıkları soruldu.

«Bu oldukça zor bir durum. Sonuçta bu onun kişisel meselesi. Nihai bir karara varıp varmadığını bilmiyorum» dedi orta saha oyuncusu DSPORTS'a.

Sözlerine göre, Arjantinli oyuncular da kaptanın gelecek planları hakkında kesin bir bilgiye sahip değil.

Messi 39 yaşında bile fark yaratıyor

Mac Allister, Messi'nin yaşına rağmen takımın oyununa büyük bir etki yaptığını özellikle vurguladı.

«Eğer Leo henüz bir karar vermediyse, biz her zaman onun bu yaşında bile sahada fark yarattığını söylüyoruz. Bu bizim için çok önemli» dedi futbolcu.

Messi 39 yaşında bir başka Dünya Kupası finaline çıkmaya hazırlanıyor. Deneyimi, liderliği ve kritik anlardaki becerisi Arjantin için hala büyük önem taşıyor.

Takım arkadaşları Messi'nin kalmasını istiyor

Mac Allister, Messi ile aynı takımda oynamanın Arjantinli futbolcular için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

«Messi ile birlikte oynamak bizim için çok şey ifade ediyor. Umarız mümkün olduğunca uzun süre kalır, ancak pratikte neler olacağını göreceğiz» diye ekledi.

Böylece takım, Messi'nin kararına saygı duyuyor ancak milli takımda kalmasından umutlu.

Önümüzde İspanya'ya karşı tarihi final

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin, 19 Temmuz'da İspanya milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele Messi'nin Dünya Kupalarındaki son maçı olabilir. Ancak futbolcu henüz milli takımdaki geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Şimdi tüm dikkatler finale çevrilmiş durumda: Messi, Arjantin'i bir kez daha dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek mi?