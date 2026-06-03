Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyon

ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin tırmanması üzerine Bitcoin (BTC) fiyatı %8 düşerek son dokuz haftanın en düşük seviyesi olan 65.360 dolara geriledi. TradingView verilerine göre, Bitstamp borsasında kaydedilen bu seviye 29 Mart'tan bu yana en düşük değer olup, piyasada satıcıların kontrolü ele aldığını göstermektedir. Cointelegraph.com haber verdi.

Fiyatlardaki düşüş, türev piyasasında devasa likidasyonlara yol açtı. Özellikle 1,58 milyar doların üzerinde long (yükseliş yönlü) pozisyon kapatıldı. Bunun 774,2 milyon doları doğrudan Bitcoin'e aitken, Ethereum (ETH) tarafında 440 milyon dolarlık pozisyon likide edildi.

Toplamda, short ve long pozisyonlar dahil edildiğinde piyasadan 1,83 milyar dolar çıkış oldu. Bu, BTC fiyatının 60.000 doların altına düştüğü 6 Şubat'tan bu yana görülen en büyük likidasyon olayıdır. CryptoBanter analistleri bunu son ayların en büyük günlük kaybı olarak nitelendirdi.

Byzantine General mahlaslı analist, Binance, Bybit, OKX ve Deribit gibi büyük borsalardaki verilere dayanarak piyasadaki keskin değişimi yorumladı. Bir diğer uzman DonaX₿τ ise bugünkü 1,5 milyar dolarlık long likidasyonunun, 2020 pandemi krizindeki seviyeden (1,6 milyar dolar) biraz daha düşük olduğunu vurguladı.