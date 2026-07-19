Kazakistan polisi ilk kez robot köpek kullandı: dört suçlu yakalandı

·23·Teknoloji
Kazakistan polisi ilk kez robot köpek kullandı: dört suçlu yakalandı

Komşu Kazakistan'da kamu düzenini koruma ve suçluları tespit etme sisteminde yeni bir dönem başladı. Ülkenin İçişleri Bakanlığı, tarihte ilk kez kitlesel etkinlikler sırasında yapay zeka ile donatılmış robot köpeklerin kullanıldığını duyurdu. Bu teknolojik yenilik, ilk testinde etkinliğini kanıtlamayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olay, 17-18 Temmuz tarihlerinde Karaganda bölgesinde düzenlenen Metalürji Günü kutlamaları sırasında gerçekleşti. 115 binden fazla vatandaşın katıldığı bu büyük etkinlikte, kalabalık içinde güvenliği sağlamak polis ekipleri için ciddi bir sorumluluk oluşturdu. İşte bu süreçte modern robot teknolojisi, kolluk kuvvetlerine yakından destek oldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı basın servisinden alınan bilgiye göre, hizmet robot köpekleri polisin merkezi bilgi tabanına tam entegre edilmiş durumda. Bu, robotun kamerasına yansıyan kişileri gerçek zamanlı olarak veritabanındaki bilgilerle karşılaştırmasına ve aranan veya gözetim altındaki kişileri anında tanımasına olanak tanıyor.

Yapay zekanın pratik sonuçları

Etkinlik sırasında robot köpek tarafından dört kanun kaçağı tespit edilerek yakalandı. Bunlar arasında nafaka ödemekten kaçan bir vatandaş ile devlete borcu olan iki kişi bulunuyordu. Ayrıca robot, daha önce hüküm giymiş ve mahkeme tarafından belirlenen ikametgahı terk etmeme kısıtlamasını ihlal eden bir erkeği de kalabalığın arasından bulmayı başardı.

Şu anda yakalanan tüm şahıslara karşı polis memurları tarafından kanun çerçevesinde gerekli işlemler yapıldı. Bu deneyim, yapay zeka ve robotik teknolojilerin insan gözünün fark etmesi zor olan detayları analiz etmede yüksek sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Orta Asya bölgesinde kolluk kuvvetleri alanına bu tür yüksek teknolojilerin girmesinin, gelecekte güvenlik sistemini tamamen değiştirmesi bekleniyor. Kazakistan polisi bu uygulamayı başarılı olarak değerlendirerek, gelecekte diğer büyük etkinliklerde de robot köpekleri kullanmayı planlıyor.

KazakistanRobot KöpekYapay ZekaPolisTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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