Denizde üç gün kalan yedi yaşındaki kız çocuğu sağ bulundu

·66·Dünya
Denizde üç gün kalan yedi yaşındaki kız çocuğu sağ bulundu

Endonezya kıyıları açıklarında meydana gelen tekne kazasının ardından açık denizde üç gün boyunca hayatta kalan beş kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında yedi yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor. Şu anda kayıp olan en az 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Al Jazeera haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, hayatta kalan bir erkek, üç kadın ve yedi yaşındaki kız çocuğu, 18 Temmuz akşamı balıkçı teknesi tarafından Sulawesi adası yakınlarındaki Matallang adası civarında bulundu. Daha sonra kurtarma ekiplerinin gemisine nakledildiler.

Verilen bilgilere göre, KM Nurul Salsa adlı tekne, 15 Temmuz'da motorunun arızalanması sonucu battı. Olay sırasında teknede toplam 78 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Kurtarılanların ifadelerine göre, su yüzeyinde hayatta kalmak için balık ağları, plastik bidonlar ve suda yüzen çeşitli enkaz parçalarını kullandılar. Bazıları bunları iplerle birbirine bağlayarak geçici bir yüzme aracı yapmayı başardı.

Yerel kurtarma servisi yetkilisi Muhammed Arif Anvar, gemi battıktan sonra herkesin eline geçen nesnelerle hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Kurtarılanlar, başlangıçta 25 kişilik bir grup olduklarını ancak şiddetli rüzgar ve deniz akıntıları nedeniyle birbirlerinden ayrıldıklarını ifade etti.

Yerel medya kuruluşlarına göre, tekne kazasından sonraki ilk gün 47 kişi kurtarıldı. Ayrıca bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Şu anda kayıpları arama çalışmalarına beş kurtarma gemisi, bir keşif uçağı ve bir helikopter katılıyor.

EndonezyaDeniz KazasıArama KurtarmaSulawesiHayatta Kalma
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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