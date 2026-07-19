Özbek efsane 2026 Dünya Kupası final skorunu tahmin etti: Messi gol atacak mı?

Özbek jimnastik efsanesi Oksana Chusovitina, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımını destekleyeceğini açıkladı. Olimpiyat şampiyonluğu mücadelesinin ne demek olduğunu çok iyi bilen sporcu, kritik maçın olası skorunu da tahmin etti.

Ona göre, İspanya ile Arjantin arasındaki finalde küçük detaylar belirleyici olacak. Ancak Chusovitina'nın Messi'ye olan güveni bambaşka.

Chusovitina Arjantin tarafında

Gazetecilerle yaptığı sohbette Chusovitina, finali Arjantin'i destekleyerek izleyeceğini belirtti.

«Arjantin için heyecanlanarak izleyeceğim. Bugün hangi takım daha iyi oynarsa o kazanır. Her milli takımın kendi taraftarı var, ben ise Arjantinlileri destekliyorum».

1992 Olimpiyatları'nda takım yarışmalarında şampiyon olan Chusovitina, sekiz yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan jimnastik tarihindeki nadir sporculardan biridir.

Final için net bir skor seçti

Ünlü jimnastikçinin tahminine göre Arjantin, İspanya'yı minimal bir farkla mağlup edebilir.

«Bence skor 2:1 olacak. Messi ise kesinlikle gol atacak», dedi Chusovitina.

39 yaşında Lionel Messi Arjantin'in finale ulaşmasında kilit figürlerden biri oldu. Bu karşılaşma onun için Dünya Kupalarındaki muhtemel son maçı olabilir. Arjantin üst üste ikinci, İspanya ise tarihindeki ikinci şampiyonluğu için mücadele edecek.

«Mağlubiyeti de onurlu bir şekilde kabul etmek gerekir»

Chusovitina, sosyal medyada Arjantin'e turnuva boyunca yardım edildiğine dair tartışmalara da değindi.

«Mağlubiyeti de onurlu bir şekilde kabul etmeyi bilmek gerekir. Zaferi en güçlü takım hak eder».

Ona göre, çeşitli şüphe ve suçlamalardan ziyade, finalde hangi takımın daha iyi bir oyun sergileyeceği önemli.

Finalde iki nesil karşı karşıya gelecek

İspanya finale mağlubiyetsiz ve sağlam bir savunmayla ulaştı. Arjantin ise tecrübe, karakter ve kritik anlarda sonuç alma yeteneğine güveniyor.

Maçın sembolik rekabeti Lionel Messi ile İspanya'nın genç lideri Lamine Yamal arasında geçecek. Bir tarafta kariyerinin son aşamasındaki efsane, diğer tarafta ise yeni neslin yıldızı.

Chusovitina'nın tahmini hazır: 2:1 ve Messi'den gol. Şimdi bu tahminin ne kadar doğru çıkacağını saha gösterecek.