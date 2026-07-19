Toni Kroos'tan final öncesi çarpıcı tahmin: Messi yeterli olacak mı?

·44·Spor
Toni Kroos'tan final öncesi çarpıcı tahmin: Messi yeterli olacak mı?

Alman milli takımının eski orta sahası Toni Kroos, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı favori görüyor. Kroos'a göre, eğer 'La Roja' perdeyi açan taraf olursa, Arjantin için durum neredeyse kontrol edilemez bir hale gelebilir.

Bununla birlikte, 2014 Dünya Kupası şampiyonu, Arjantinlileri tamamen göz ardı etmedi. Bunun nedeni basit: takımın güçlü mentalitesi ve Lionel Messi.

«İspanya ilk golü atarsa her şey biter»

Kroos, İspanya'nın skor avantajını yakaladıktan sonra topa hükmetme ve rakip üzerindeki baskıyı artırma konusunda ne kadar tehlikeli bir takıma dönüştüğünü vurguladı.

«İspanya ilk golü atarsa, galibiyeti unutabilirsiniz. Ondan sonra üç veya dört gol daha atarlar» dedi Kroos.

Eski futbolcuya göre Arjantin, böyle bir senaryoda İspanya'nın hızı ve oyun kontrolüne karşı çözüm bulmakta zorlanabilir. Kroos, finaldeki ilk golün belirleyici olacağını öngördü.

Arjantin'e yönelik sert değerlendirme

Kroos, Arjantin'i Almanya'dan daha güçlü bir takım olarak görmediğini de açıkça belirtti. Ancak bu, onun Lionel Scaloni öğrencilerinin şansını küçümsediği anlamına gelmiyor.

Kroos, son dünya şampiyonunun en büyük avantajının zihinsel dayanıklılık olduğunu vurguladı. Arjantin, turnuva boyunca zor durumlarda bile sonuç almayı ve baskı altında oyun disiplinini korumayı başardı.

«Arjantin'in zihinsel hazırlığı son derece yüksek. Üstelik ellerinde Messi var» dedi Alman futbol efsanesi.

Kroos, Messi'deki değişimi fark etti

Eski Real Madrid orta sahası, Messi'nin yaşı ilerledikçe fiziksel yeteneklerinden ziyade futbol zekasına daha fazla güvendiğini belirtti.

Kroos, 2022 Dünya Kupası'nın Arjantinli yıldızın son turnuvası olacağını düşündüğünü itiraf etti. Ancak 39 yaşındaki Messi, dört yıl sonra takımını bir kez daha finale taşıdı.

«Messi'nin futbol zekasının giderek geliştiğini görüyorum» dedi Kroos.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda sekiz gol ve dört asistle Arjantin'in kilit oyuncularından biri oldu. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente bile ona uygulanan kişisel markajın neredeyse etkisiz olduğunu kabul etti.

Arjantin, İspanya'nın serisine son verebilecek mi?

İspanya finale namağlup geldi ve üst üste 37 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Takım, turnuva boyunca kalesinde sadece bir gol gördü. Arjantin ise son şampiyon unvanıyla üst üste ikinci, tarihindeki dördüncü dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Kroos'un tahminine göre finalin anahtarı ilk gol olacak. İspanya skor avantajını yakalarsa, top kontrolüyle maçı kendi senaryosuna çevirebilir. Arjantin ise Messi'nin yeteneğine, büyük maçlardaki tecrübesine ve takım karakterine güveniyor.

Şimdi asıl soru şu: İspanya, Kroos'un beklediği gibi erken bir üstünlük kuracak mı, yoksa Messi bir kez daha futbol mantığını altüst mü edecek?

Toni KroosLionel MessiİspanyaArjantinReal Madrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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