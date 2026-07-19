İspanya ve Arjantin maçı canlı yayını

·49·Spor
İspanya ve Arjantin maçı canlı yayını

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın TSİ 00:00'da, New York metropol bölgesindeki East Rutherford stadyumunda başlayacak. İlk 11'ler, yedek oyuncular ve teknik direktörler hakkındaki son bilgiler, maç öncesinde açıklanır açıklanmaz sitemizde paylaşılacaktır.

Final karşılaşmasını sitemiz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz. Maç boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, sarı ve kırmızı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer önemli gelişmeler anlık olarak aktarılacaktır.

Maç öncesi tahminlere göre, İspanya'nın normal sürede galip gelme ihtimali yüzde 42 olarak değerlendiriliyor. Arjantin'in kazanma ihtimali yüzde 27, maçın uzatmalara gitme olasılığı ise yüzde 31 olarak öngörülüyor.

İspanya ile Arjantin arasındaki finalin tüm detaylarını sitemizdeki canlı metin anlatımı üzerinden takip edin.

İspanyaArjantinDünya KupasıEast RutherfordFinal
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Pau Cubarsí'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi itirafı: «Bu benim hayalimdi»Pau Cubarsí'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi itirafı: «Bu benim hayalimdi»Bugün, 20:17Toni Kroos'tan final öncesi çarpıcı tahmin: Messi yeterli olacak mı?Toni Kroos'tan final öncesi çarpıcı tahmin: Messi yeterli olacak mı?Bugün, 20:12Arbeloa, Real Madrid'den öğrencisini istedi: Palacios Premier Lig'e yakınArbeloa, Real Madrid'den öğrencisini istedi: Palacios Premier Lig'e yakınBugün, 20:08Kane Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Al-Hilal ilk adımı attıKane Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Al-Hilal ilk adımı attıBugün, 19:58Özbek efsane 2026 Dünya Kupası final skorunu tahmin etti: Messi gol atacak mı?Özbek efsane 2026 Dünya Kupası final skorunu tahmin etti: Messi gol atacak mı?Bugün, 19:56Declan Rice İngiltere tarihinde yeni bir rekor kırdı: Kane ve Beckham geride kaldıDeclan Rice İngiltere tarihinde yeni bir rekor kırdı: Kane ve Beckham geride kaldıBugün, 18:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı