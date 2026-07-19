İspanya ve Arjantin maçı canlı yayını

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın TSİ 00:00'da, New York metropol bölgesindeki East Rutherford stadyumunda başlayacak. İlk 11'ler, yedek oyuncular ve teknik direktörler hakkındaki son bilgiler, maç öncesinde açıklanır açıklanmaz sitemizde paylaşılacaktır.

Final karşılaşmasını sitemiz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz. Maç boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, sarı ve kırmızı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer önemli gelişmeler anlık olarak aktarılacaktır.

Maç öncesi tahminlere göre, İspanya'nın normal sürede galip gelme ihtimali yüzde 42 olarak değerlendiriliyor. Arjantin'in kazanma ihtimali yüzde 27, maçın uzatmalara gitme olasılığı ise yüzde 31 olarak öngörülüyor.

İspanya ile Arjantin arasındaki finalin tüm detaylarını sitemizdeki canlı metin anlatımı üzerinden takip edin.