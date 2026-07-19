Pau Cubarsí'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi itirafı: «Bu benim hayalimdi»

İspanya milli takımı savunmacısı Pau Cubarsí, kariyerinin en büyük maçı öncesinde karmaşık duygular yaşıyor. Bir yanda dünya şampiyonluğu mücadelesi, diğer yanda ise çocukluk kahramanı Lionel Messiile sahaya çıkma fırsatı.

Ancak finalde duygular ikinci plana düşüyor. Cubarsí, Arjantin hücumunda sadece Messi'yi değil, her an durumu değiştirebilecek bir başka oyuncuyu da özellikle vurguladı.

Álvarez'e bir saniye bile boşluk bırakılamaz

Cubarsí, TV3 kanalına verdiği röportajda Julián Álvarez'in hareketlerini yakından takip etmenin gerekliliğini belirtti.

«Boş alanları bulmayı, merkeze kaymayı biliyor ve harika bir şut yeteneği var. Ona her zaman yakın durmak gerekiyor».

İspanyol savunmacıya göre Álvarez, rakip savunmadaki en küçük hatayı bile değerlendirebilir. Bu yüzden onu bir an bile kontrolsüz bırakmak finalde çok pahalıya mal olabilir.

Messi, Cubarsí'nin çocukluk kahramanıydı

19 yaşındaki futbolcu, finaldeki en etkileyici olayın Lionel Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğunu gizlemedi.

Cubarsí, çocukken Neymar ve Gerard Piqué yazılı formaları olduğunu söyledi. Ancak Messi, hayatında her zaman özel bir yere sahipti.

«O benim idollerimden biriydi. Bende ve tüm Barcelona taraftarlarında ona karşı özel bir sevgi var».

Cubarsí için Messi sıradan bir rakip değil. Arjantinli yıldız, onun futbolcu olmayı hayal ettiği dönemlerde Barcelona'nın ana sembolüydü.

Üç hafta önceki hayal artık gerçek oldu

İlginç olan, Cubarsí henüz finalistler belli olmadan önce Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynamak istediğini söylemişti.

O zamanlar böyle bir karşılaşmanın çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olacağını vurgulamıştı. Şimdi ise İspanya ve Arjantin gerçekten de büyük kupa için sahaya çıkıyor.

«Bu yaşta onunla aynı sahaya çıkma fırsatı, hayallerin gerçekleşmesidir», dedi Cubarsí.

Ancak ilk düdükten sonra saygı ve hayranlık için vakit kalmayacak. İspanyol savunmacı idolüne karşı durmalı, hareketlerini kısıtlamalı ve takımına şampiyonluğu getirmeye çalışmalıdır.

İspanya savunmasını en zor sınav bekliyor

Arjantin hücumunda Messi ve Álvarez'in birbirini tamamlaması, İspanya için en büyük tehlikelerden biri olacak. Messi derine inip oyunu kurarken, Álvarez savunma arkasındaki boşluklara koşu yapacak.

Bu nedenle Cubarsí için final sadece çocukluk kahramanıyla bir buluşma değil, aynı zamanda kariyerinin en büyük profesyonel sınavı olacak. İspanya, Messi'ye adam adama markaj planlamıyor ancak ona takım halinde özel bir dikkat gösterecek.

Finalin sembolik manzarası hazır: Dün televizyondan Messi'yi izleyen Cubarsí, bugün onun karşısında dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Hayal gerçekleşti, şimdi onu nasıl taçlandıracağı kaldı.