Arbeloa, Real Madrid'den öğrencisini istedi: Palacios Premier Lig'e yakın

·37·Spor
Arbeloa, Real Madrid'den öğrencisini istedi: Palacios Premier Lig'e yakın

Real Madrid akademisinin yetenekli orta saha oyuncusu Cesar Palacios, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam edebilir. Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Londra kulübü yönetiminden 21 yaşındaki futbolcunun transfer imkanlarını araştırmalarını istedi.

İspanyol teknik adam, Palacios'un yeteneklerini çok iyi biliyor. Ancak transferin hangi şartlarda gerçekleşeceği ve Real Madrid'in kendi altyapısından yetişen oyuncusundan tamamen vazgeçmeye hazır olup olmadığı merak konusu.

Arbeloa ilk transfer hedeflerinden birini belirledi

AS gazetesinin haberine göre, Alvaro Arbeloa, Fulham'daki yeni projesi için Cesar Palacios'u ana adaylardan biri olarak belirledi.

Teknik direktör, Londra kulübü yönetimine futbolcunun transferini değerlendirmelerini tavsiye etti. Arbeloa ve Palacios, Real Madrid akademisinde birlikte çalıştıkları için teknik adam onun güçlü yönlerini ve potansiyelini yakından tanıyor.

Fulham, Arbeloa'yı 7 Temmuz'da resmen teknik direktör olarak atadı. İspanyol çalıştırıcı, Londra kulübüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Palacios, Real Madrid'den ayrılmaya yakın mı?

Cesar Palacios, Real Madrid'in A takımıyla sezon öncesi hazırlık kampında yer alıyor. Buna rağmen AS'ın haberine göre, futbolcunun yeni sezona başka bir kulüpte başlama ihtimali yüksek.

Daha önce İtalyan kulübü Como'ya transferi konusunda sözlü anlaşmaya varılmış ancak transfer tamamlanmamıştı. Ayrıca Porto ve Osasuna da futbolcuya ilgi gösterdi ancak bu kanallarda ciddi görüşmeler başlamadı.

Şimdi Arbeloa'nın kişisel ilgisi, Fulham'ı Palacios yarışında öne geçirebilir.

Real Madrid nasıl bir şart koşacak?

Palacios'un Madrid kulübüyle mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Bu nedenle Real Madrid, futbolcuyu bedelsiz bırakmaya niyetli değil.

Şimdilik olası anlaşmanın mali şartları açıklanmadı. Fulham şu seçeneklerden birini teklif edebilir:

  • futbolcunun bonservisiyle tamamen alınması;

  • transfer haklarının belirli bir kısmının satın alınması;

  • daha sonra satın alma opsiyonuyla kiralanması.

Madrid ekibi, genç futbolcunun gelecekteki gelişiminden faydalanmak istediği için sözleşmeye geri alma maddesi veya sonraki satıştan pay alma maddesi eklemeye çalışabilir. Bu şimdilik kaynaklara dayanan olası bir senaryodur, resmi bir anlaşma değildir.

Palacios'un en büyük avantajı ne?

21 yaşındaki İspanyol oyuncu, genellikle ofansif orta saha olarak görev yapıyor. Merkezin yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor.

Palacios, geçen sezon Real Madrid'in A takımında da şans buldu. La Liga'da beş maçta forma giydi, ayrıca Kral Kupası ve Avrupa kupalarında da sahaya çıktı.

Tekniği, topla hareketi ve hücuma katkı sağlama yeteneği, Arbeloa'nın yeni takımı için faydalı olabilir. Premier Lig'deki fiziksel mücadele ise Palacios için büyük bir sınav olacak.

Arbeloa, Real Madrid'den başka kimleri getirmek istiyor?

Haberlere göre, Palacios, Fulham teknik direktörünün ilgilendiği tek Madridli futbolcu değil. Arbeloa, eski kulübünden yakından tanıdığı birkaç genç oyuncuyu daha İngiltere'ye getirmeyi planlıyor.

Amacı, yeni şampiyonaya uyum sürecinde güvendiği ve taktiksel beklentilerini anlayan futbolculardan yararlanmak.

Şu an için Fulham'ın Palacios için resmi bir teklif gönderip göndermediği bilinmiyor. Ancak Arbeloa'nın kişisel talebi, transferin gerçekleşme ihtimalini önemli ölçüde artırdı.

Artık ana karar Real Madrid'e bağlı: Kulüp, altyapısından yetişen oyuncusuna Premier Lig'de düzenli oynama şansı verecek mi yoksa onu A takım için kadroda mı tutacak?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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