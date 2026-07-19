Kane Suudi Arabistan'a mı gidiyor? Al-Hilal ilk adımı attı

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Harry Kane, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir. Gelen haberlere göre, Al-Hilal İngiliz forvetin temsilcileriyle ilk görüşmeleri başlattı.

Ancak bu henüz tamamlanmış bir transfer değil. Kane nihai kararını vermiş değil ve kulüpler arasında resmi müzakerelerin başladığı doğrulanmadı.

Al-Hilal önce Kane'in onayını almak istiyor

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin verdiği bilgiye göre, Suudi kulübü Kane'in temsilcileriyle temasa geçerek olası bir anlaşmanın şartlarını araştırıyor.

Forvete Al-Hilal'in sportif projesinin ve mali şartlarının sunulması bekleniyor. Kane ise teklifi detaylıca inceledikten sonra geleceği hakkında karar verecek.

Şimdilik Al-Hilal, Bayern Münih ile doğrudan temasa geçmedi. Suudi temsilcileri önce futbolcunun transfere bakış açısını öğrenmek istiyor.

65 milyon euroluk madde geçerli mi?

Haberlerde Kane'in sözleşmesinde 65 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olduğu belirtiliyor. Ancak bu maddenin şu anda otomatik olarak devreye girip girmeyeceği şüpheli.

Daha önceki bilgilere göre, futbolcunun 2026 yazında bu bedelle ayrılabilmesi için Bayern Münih'i 31 Ocak'a kadar bilgilendirmesi gerekiyordu. Daha sonra Kane'in bu opsiyonu kullanmamaya karar verdiği bildirilmişti. Dolayısıyla, Al-Hilal'in transfer için Münih ekibiyle özel olarak anlaşması gerekebilir.

Bayern Münih forvetini bırakmak istemiyor

Kane'in mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Bayern yönetimi ise forvetle iş birliğini daha da uzatma isteğini gizlemiyor. Kulüp başkanı Herbert Hainer, taraflar arasındaki ilişkilerin olumlu olduğunu belirtti.

Son haberlerde Kane'in de Avrupa'dan ayrılmaya acele etmediği ve Bayern'de kalmaya meyilli olduğu söyleniyor. Bu nedenle Suudi kulübünün çok güçlü bir sportif ve mali teklifle gelmesi gerekecek.

Büyük bir transfer için üç tarafın onayı gerekiyor

Al-Hilal'in Kane'i kadrosuna katabilmesi için futbolcunun onayını alması, maaş ve sözleşme şartlarında anlaşması, ardından Bayern Münih ile bonservis bedeli konusunda müzakere etmesi gerekiyor.

Şu aşamada Suudi kulübünün ilgisi ciddi ancak anlaşmanın yakın olduğu sonucuna varmak için henüz erken. İlk adım atıldı, ancak futbol diliyle söylemek gerekirse, top henüz ceza sahasına bile girmedi.