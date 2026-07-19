Intel, mikroçip üretiminde devrim niteliğindeki High-NA EUV teknolojisini kullanmaya başladı

·51·Teknoloji
Intel, mikroçip üretiminde devrim niteliğindeki High-NA EUV teknolojisini kullanmaya başladı

Yarı iletken endüstrisinin öncülerinden Intel, ticari işlemcilerin seri üretiminde ilk kez yüksek sayısal açıklıklı ekstrem ultraviyole litografi (High-NA EUV) teknolojisini kullanmaya başladı. Bu adım, sadece şirketin tarihinde değil, tüm küresel teknoloji pazarında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Şu anda bu teknoloji, Intel Core Ultra Series 3 ailesine ait Panther Lake işlemcilerinin bazı katmanlarının hazırlanmasında kullanılıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Bugüne kadar High-NA EUV sistemleri yalnızca laboratuvar araştırmalarında ve test numunelerinin oluşturulmasında kullanılıyordu. Reuters ve ixbt.com'un verilerine göre, yeni teknolojinin temelinde Hollandalı ASML şirketi tarafından üretilen EXE serisi litografi cihazları yer alıyor. Bu cihazların sayısal açıklığı 0,55 olup, mevcut 0,33 değerine sahip NXE sistemlerinden önemli ölçüde daha yüksektir.

Teknolojik üstünlük ve üretim karmaşıklığı

Yeni nesil optik sistem, mikroçiplerde çok daha küçük elementlerin şekillendirilmesine olanak tanıyor. ASML analizlerine göre, görüntüleme çözünürlüğü 13 nanometreden 8 nanometreye iyileştirildi. Bu bir pazarlama terimi değil, optik sistemin doğrudan fiziksel kapasitesidir. Şimdilik işlemciler tamamen High-NA ile üretilmiyor, yalnızca Panther Lake çiplerinin en karmaşık katmanları bu yöntemle hazırlanıyor. Intel, hem geleneksel NXE hem de yeni EXE sistemlerini aynı anda kullanma yetkinliğine sahip olup, bu durum üretim sürecini daha esnek hale getiriyor.

Ancak, böyle bir teknolojik sıçrama çok büyük maliyetler gerektiriyor. Tek bir High-NA EUV cihazının fiyatı yaklaşık 400 milyon dolar olup, bu da standart EUV makinelerinden iki kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Finansal yükün yanı sıra, üreticilerin yeni fotorezistler, fotomaskeler ve ölçüm yöntemlerini sıfırdan geliştirmeleri gerekti. Bu durum, tüm üretim ekosisteminin kökten değişmesini zorunlu kılıyor.

Stratejik önem ve gelecek perspektifleri

High-NA teknolojisinin temel avantajı, karmaşık yapıların daha az adımda oluşturulabilmesidir. Bu, plakaların hazırlanma süresini kısaltır, malzeme tüketimini azaltır ve katman birleştirme hataları olasılığını düşürür. Sonuç olarak, uzun vadede ürün maliyetinin düşmesi ve kusurlu çip sayısının azalması beklenmektedir.

Intel için bu teknolojinin uygulanması stratejik bir öneme sahip. Şirket, Panther Lake işlemcileriyle edindiği deneyimi, Intel Foundry sözleşmeli üretim birimini geliştirmek için kullanmayı hedefliyor. Intel bu sayede küresel pazarda TSMC ve Samsung gibi devlerle rekabette üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Yeni teknolojiyle üretilen işlemciler, önümüzdeki yıllarda dizüstü bilgisayarların ve masaüstü sistemlerin performansını yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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