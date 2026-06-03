Kraken'in iştirakçi şirketi perakende yatırımcılar için tokenleştirilmiş IPO başlatıyor

·24·Ekonomi
Kraken'in iştirakçi şirketi perakende yatırımcılar için tokenleştirilmiş IPO başlatıyor

Kraken borsasına bağlı Payward Services şirketi, yeni tokenleştirilmiş hisse senedi programı aracılığıyla perakende yatırımcılara ABD'deki IPO süreçlerine katılma imkanı sunuyor. Çarşamba günü yapılan duyuruya göre, Kraken müşterileri ve xStocks Alliance üyeleri, şirketler borsaya açılmadan önce ilgilerini beyan edebilecek ve listeleme gününde tokenleştirilmiş hisse senetlerini elde edebilecekler. Cointelegraph.com'un haberine göre bu gelişmeyi aktardı.

Şirketin verilerine göre, bu hisse senetleri IPO fiyatından ihraç edilmekte ve düzenlenmiş bir kuruluş tarafından saklanan gerçek hisse senetleriyle 1:1 oranında desteklenmektedir. Bu durum, genellikle yalnızca kurumsal müşterilere açık olan yatırım fırsatlarını sıradan perakende yatırımcılar için de erişilebilir kılmaktadır. Söz konusu girişim, geleneksel finansal ürünlerin blokzincir altyapısı üzerinden genişletilmesi ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi küresel trendinin bir parçasıdır.

Önerilen sürece göre, katılımcı borsalar IPO'dan birkaç hafta önce başvuru penceresini açmaktadır. Payward, çeşitli platformlardan gelen talepleri toplamakta ve listeleme gününde hisselerin dağıtımı için bir üstlenim sendikası ile işbirliği yapmaktadır. Ortaya çıkan tokenleştirilmiş hisse senetleri ortak borsalar aracılığıyla dağıtılmakta, bu da yatırımcılara geleneksel aracı kurum hesapları açmadan yeni listelemelere katılma imkanı sunmaktadır.

Payward Services Başkanı Mark Greenberg, IPO fiyatından hisse satın almanın on yıllardır yalnızca belirli coğrafi bölgelerdeki ve varlıklı bireylerin ayrıcalığı olduğunu belirtti. Artık xStocks altyapısı sayesinde Madrid veya Malezya'daki sıradan bir yatırımcı da ABD borsasındaki bir IPO'ya katılabilmektedir. Bernstein Research tahminlerine göre, RWA piyasası bu yıl %42 büyüyerek 51 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

KrakenIPOTokenleştirmeYatırımBlokzincir
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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