Hyperliquid Ayısı HYPE Short İşleminde 46 Milyon Dolar Kaybedip Boğaya Dönüştü

·39·Ekonomi
Hyperliquid Ayısı HYPE Short İşleminde 46 Milyon Dolar Kaybedip Boğaya Dönüştü

Hyperliquid platformasındaki HYPE tokenının fiyatı yükselmeye devam ederken, bu varlığın düşüşüne oynayan büyük bir kripto balina nihayet pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı. HyperBot verilerine göre, "loracle.hl" adıyla bilinen yatırımcı salı günü HYPE short pozisyonunu kapatarak 46,46 milyon dolarlık zarar kaydetti. Cointelegraph.com bu haberi duyurdu.

Bu yatırımcı piyasa trendine karşı çok agresif bir bahis yapmıştı; bu durum, 54.000 dolardan fazla fonlama ücreti (funding fees) ödemesiyle de doğrulanıyor. Ancak HYPE fiyatı yükselmeye devam edince stratejisini tamamen değiştirmeye karar verdi.

Büyük zararı kabul ettikten sonra Loracle.hl derhal "long" pozisyona geçti. HypurrScan verilerine göre, yaklaşık 70,20 dolar fiyattan 82.200 adet HYPE için 2x kaldıraçla 5,98 milyon dolarlık yeni bir pozisyon açtı. Çarşamba günü itibarıyla HYPE fiyatının 72,80 dolara ulaşması sonucu yatırımcı 213.000 dolardan fazla gerçekleşmemiş kâr elde etti.

Yatırımcının stratejik dönüşü sadece HYPE ile sınırlı kalmadı. BitMEX kurucusu Arthur Hayes tarafından "kutsal üçlü" olarak adlandırılan HYPE, NEAR ve ZEC varlıklarının hepsinde long pozisyon aldı. Çarşamba itibarıyla cüzdanında 5,98 milyon dolarlık HYPE, 5,46 milyon dolarlık ZEC ve 2,63 milyon dolarlık NEAR pozisyonu bulunuyordu.

Şu anda bu üç pozisyon toplamda 920.000 dolardan fazla kâr sağlıyor. En büyük artış, 521.000 dolardan fazla kâr getiren ZEC'den gelirken, HYPE ve NEAR sırasıyla 213.450 ve 185.900 dolarlık pozitif sonuç gösteriyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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