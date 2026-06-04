Coinbase, SpaceX ile ön IPO pazarını başlattı

Coinbase kripto borsası yeni projesini duyurdu: Artık ABD dışındaki kullanıcılar, şirketler halka arz edilmeden önce hisselerine yatırım yapabilecek. Bu ön IPO (pre-IPO) pazarındaki ilk varlık, Elon Musk'ın yönettiği SpaceX şirketi oldu. Cointelegraph.com haberi veriyor.

Yeni ürün, USDC stabil coini ile settle edilen süresiz vadeli işlem sözleşmesi şeklinde sunuldu. Bu enstrüman, SpaceX'in tahmini piyasa değerini takip eder ve yatırımcılara 7/24 işlem yapma imkanı tanır. Coinbase'in verilerine göre, pozisyonlar istenilen zamanda açılıp kapatılabilir; şirket resmi olarak borsaya kote olduktan sonra bu sözleşmeler otomatik olarak normal hisse senedi vadeli işlemlerine dönüşür.

Daha önce özel şirketlere yatırım yapma fırsatı çoğunlukla girişim sermayesi fonları ve büyük kurumsal yatırımcılar için açıktı. Coinbase, bu adım ile özel pazara erişimi genişletmeyi hedefliyor. SpaceX, küresel çapta yüksek talep gördüğü için ilk varlık olarak seçildi.

Şu anda kripto borsaları arasında gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu konusunda rekabet artıyor. Daha önce Binance ve Bitget de SpaceX ile ilişkili türev ürünleri başlatmış, Kraken ise benzer bir girişim duyurmuştu. Bernstein araştırmasına göre, RWA pazarı bu yıl %42 büyüyerek 51 milyar ABD dolarına ulaştı.

Tokenize hisse senedi pazarı henüz oluşum aşamasında olsa da, yatırımcılar arasında Tesla, Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji devlerine ilgi yüksek. Coinbase'in yeni hizmeti, şu anda ABD'de ikamet edenler için kısıtlamalar nedeniyle mevcut değil, ancak diğer desteklenen yargı bölgelerinde faaliyet gösteriyor.