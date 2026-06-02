Durdona Qurbonova doğum gününde hediyesi ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti (video)

Oyuncu Durdona Qurbonova, Instagram sayfası aracılığıyla mutlu bir haber paylaştı. Paylaştığı video ile yeni bir yaşa girdiğini duyurdu.

Oyuncu gönderinin altına: “Happy birthday to me. Alhamdulillah”, — notunu düştü.

Qurbonova doğum gününü sıra dışı ve zarif bir tarzda kutladı. Videoda, kendisine boyundan bile uzun, farklı renklerde güzel çiçeklerle süslenmiş büyük bir buket hediye edildiği görülüyor. Görüntülerde oyuncunun samimi sevinci ve heyecanı açıkça hissediliyor.

Yorumlarda hayranları onu doğum günü nedeniyle tebrik ederek samimi dileklerini ilettiler. Aynı zamanda bazı kullanıcılar, kıyafeti hakkında farklı fikirler belirterek eleştirel yorumlarda da bulundular.

Bilgi için; Durdona Qurbonova 2 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Ailedeki dört çocuktan biridir.