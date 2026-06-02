Durdona Qurbonova doğum gününde hediyesi ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti (video)

·27.7K·Kültür
Durdona Qurbonova doğum gününde hediyesi ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti (video)

Oyuncu Durdona Qurbonova, Instagram sayfası aracılığıyla mutlu bir haber paylaştı. Paylaştığı video ile yeni bir yaşa girdiğini duyurdu.

Oyuncu gönderinin altına: “Happy birthday to me. Alhamdulillah”, — notunu düştü.

Qurbonova doğum gününü sıra dışı ve zarif bir tarzda kutladı. Videoda, kendisine boyundan bile uzun, farklı renklerde güzel çiçeklerle süslenmiş büyük bir buket hediye edildiği görülüyor. Görüntülerde oyuncunun samimi sevinci ve heyecanı açıkça hissediliyor.

Durdona Qurbonova doğum gününde hediyesi ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti (video)

Durdona Qurbonova doğum gününde hediyesi ve kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti (video)

Yorumlarda hayranları onu doğum günü nedeniyle tebrik ederek samimi dileklerini ilettiler. Aynı zamanda bazı kullanıcılar, kıyafeti hakkında farklı fikirler belirterek eleştirel yorumlarda da bulundular.

Bilgi için; Durdona Qurbonova 2 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Ailedeki dört çocuktan biridir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Shri Devi'nin Büyük Kızı Galada Korkunç Bir Durumla KarşılaştıBugün, 11:37Sevinç ve Kamron'dan yeni düet: «Gul» yakında!Bugün, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayev'den beklenmedik yanıt: Mutluluk nedir? (video)Bugün, 10:59Şarkıcı Jasmin'in Doppelgänger'ı BulunduBugün, 10:23Hande Yener Ödül Alırken Sahnede Zor Duruma DüştüBugün, 10:04Pop-MMA dövüşçüsü «Saturn» para cezasına çarptırıldıBugün, 09:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Kültür haberler

Yulduz Usmonova 80 yaşında nasıl bir yaşlı kadın olacağını açıkça söyledi
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak» ile ortalığı yıktı — klip kısa sürede popüler oldu (video)
Fergana'da "Ummon" konserinde beklenmedik durum
Damatın Kaniza'ya para takması sosyal medyada tartışma yarattı (video)
Shahzoda geliniyle podyuma çıkarak hayranlarını şaşırttı
“Sohiba” karakteriyle tanınan Fotima Nazarova Instagram'dan ne kadar kazanıyor?
Söz ustası Avaz Ohun, Ozoda Nursaidova'nın konserinde şarkı söyleyerek hayranların dikkatini çekti
Rano Shodieva Çin'deki su altı dünyasını gösterdi (video)