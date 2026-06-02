Lola sosyal medyada yeniden göründü: Lola'yı özleyenler için özel

·7K·Kültür
Lola sosyal medyada yeniden göründü: Lola'yı özleyenler için özel

Bir süredir yaratıcı faaliyetleri hakkında neredeyse hiç bilgi vermeyen şarkıcı Lola, internet ağlarında yeniden göründü. Sosyal medyada yayılan videolar hayranlar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

“Lola'yı özleyenler için” notuyla paylaşılan videolarda, şarkıcının etkinliklere katıldığı anlar yer alıyor. Birçok hayran bu videoları sıcak bir şekilde karşılayarak, sevdikleri sanatçıyı yeniden sahnede görmeyi istediklerini yazıyor.

Oyuncu Asal Shodiyeva da kendi sosyal medya hesabında Lola'nın yer aldığı videoları paylaştı. Paylaşımında şarkıcının görünüşünü ve moralini övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Lola sosyal medyada yeniden göründü: Lola'yı özleyenler için özel

Hayranlara göre Lola, her zamanki gibi zarafetini, neşesini ve güzel görünümünü korumuş. Ancak şarkıcının yaratıcı faaliyetlere dönüşü veya yeni projeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LolaÖzbek MüziğiMagazinÜnlülerMüzik Dünyası
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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